Поезда больше не опаздывают: последствия аварии на ж/д устранены
Поезда в брестском направлении снова следуют согласно расписанию — последствия схода с рельсов ремонтного поезда ликвидированы.
Поезда в брестском направлении снова следуют согласно расписанию — последствия схода с рельсов ремонтного поезда ликвидированы.
МИНСК, 8 дек — Sputnik. Ремонтный поезд сошел с путей в четверг районе станции Роща под Минском,
По информации БелЖД сейчас движение восстановлено, поезда ходят согласно расписанию, а последствия аварии практически полностью ликвидированы.
Инцидент произошел в четверг — с рельсов сошла путевая техника, обслуживающая железную дорогу.
В результате ЧП никто не пострадал, Белорусская железная дорога принесла свои извинения пассажирам.