Поезда больше не опаздывают: последствия аварии на ж/д устранены

Источник: Sputnik.by

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МИНСК, 8 дек — Sputnik. Ремонтный поезд сошел с путей в четверг районе станции Роща под Минском, из-за чего поезда брестского направления следовали с опозданием.

По информации БелЖД сейчас движение восстановлено, поезда ходят согласно расписанию, а последствия аварии практически полностью ликвидированы.

Инцидент произошел в четверг — с рельсов сошла путевая техника, обслуживающая железную дорогу. Из-за аварии и мероприятий по ее ликвидации пришлось скорректировать расписание движения пассажирских поездов на участке Барановичи — Минск.