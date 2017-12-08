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08:25 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске на выходные 9—10 декабря: тепло выше нормы

Теплые выходные ожидают новосибирцев в выходные, 9 и 10 декабря. В субботу и воскресенье температура будет держаться на 2−8 градусов выше нормы. Однако с понедельника вновь похолодает, прогнозируют синоптики.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 52% 762 мм рт. ст. 3 м/с

Сейчас территория Новосибирской области располагается в области повышенного атмосферного давления, поэтому осадки у нас практически отсутствуют, рассказал VN.ru пресс-секретарь новосибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин. В целом, по его словам, погода 9 и 10 декабря будет мягкой, с температурным фоном выше нормы примерно на 2−8 градусов.

В ближайшие сутки погода удержится без осадков, в ночь на субботу температура понизится до минус 10−15 градусов, местами до 20 градусов мороза. Днем в субботу немного потеплеет до минус 2−7 градусов.

Но уже в воскресенье и понедельник характер погоды изменится. «С выходом южной циклоничности мы ждем увеличения облачности, снегопады, метели, порывистые ветры до 15 метров в секунду. И температурный фон будет несколько выше: ночью от 7 до 12 градусов мороза, в дневные часы от 1 до 6 градусов мороза», — заявил Ренад Ягудин.

В понедельник днем начнется похолодание и, скорее всего, температура понизится до минус 5−10 градусов. При этом синоптики полагают, что во вторник и среду похолодание будет усиливаться.

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