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08:22 (мск), источник: NewsKo

В выходные в Перми будет не так снежно, но похолодает

В ближайшие выходные в Пермском крае ожидается значительное похолодание. Сегодня, 8 декабря в регионе будет облачная погода. Температура воздуха днём -3. °..-8°, в краевой столице — около -4°.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 52% 762 мм рт. ст. 3 м/с

В выходные в регионе столбик термометра в некоторых районах может опускаться до -16°, днём до -13 °. В Перми завтра, 9 декабря ожидается -6. °..-8 °, в воскресенье будет в районе -10. °..-12 °. Небольшие осадки в виде снега.

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