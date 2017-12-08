В выходные в Перми будет не так снежно, но похолодает
В ближайшие выходные в Пермском крае ожидается значительное похолодание. Сегодня, 8 декабря в регионе будет облачная погода. Температура воздуха днём -3. °..-8°, в краевой столице — около -4°.
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В ближайшие выходные в Пермском крае ожидается значительное похолодание. Сегодня, 8 декабря в регионе будет облачная погода. Температура воздуха днём -3. °..-8°, в краевой столице — около -4°.
В выходные в регионе столбик термометра в некоторых районах может опускаться до -16°, днём до -13 °. В Перми завтра, 9 декабря ожидается -6. °..-8 °, в воскресенье будет в районе -10. °..-12 °. Небольшие осадки в виде снега.