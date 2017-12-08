В выходные в Перми будет не так снежно, но похолодает

В выходные в регионе столбик термометра в некоторых районах может опускаться до -16°, днём до -13 °. В Перми завтра, 9 декабря ожидается -6. °..-8 °, в воскресенье будет в районе -10. °..-12 °. Небольшие осадки в виде снега.