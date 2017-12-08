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13:28 (мск), источник: АиФ Волгоград

Аккредитацию консерватории имени Серебрякова в Волгограде возобновили

Рособрнадзор издал 7 декабря приказ о возобновлении действия аккредитации Волгоградской консерватории имени Серебрякова.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в настоящее время вуз работает в соответствии с требованиями законодательства. «Хочу заверить наших выпускников, что все они в конце учебного года получат дипломы об окончании консерватории установленного образца. Причин для волнений нет», — заявила и.о. ректора Ольга Осадчая.

Напомним, что с 27 по 29 сентября в консерватории проходила внеплановая проверка, в ходе которой были выявлены нарушения связанные с образовательной деятельностью. Так, у «Серебряковки» отсутствовали документы, о порядке и сроках проведения конкурсного отбора студентов, подавших заявление о переводе; внесения изменений в учебный план для предоставления.

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