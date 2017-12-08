В Новосибирском зоопарке родился малыш чакоанских мар
Южноамериканские грызуны поселились в зоопарке только в этом году, у пары уже родился первый детеныш, рассказали в зоопарке.
Южноамериканские грызуны поселились в зоопарке только в этом году, у пары уже родился первый детеныш, рассказали в зоопарке.
В Новосибирском зоопарке родился малыш чакоанских мар, об этом сообщает
Южноамериканские грызуны из семейства свинковых стали частью коллекции Новосибирского зоопарка в этом году, чакоанские мары поступили из Московского зоопарка.
В семействе чакоанских мар родился первый малыш. С первых минут жизни он уже мог активно передвигаться сам, но
«Первое время детеныш почти безвылазно находился в укрытии, — рассказывает Олеся Скляренко, руководитель отдела Новосибирского зоопарка, — но с каждым днем он становится все активней. Сейчас уже можно застать его за прогулками. Это очень симпатичный малыш, любопытный, немного трусишка. Прячется сразу, как только происходит
Чакоанские мары отличаются крепкими семейными связями. Пары создаются на всю жизнь. Детеныши остаются с родителями в течение нескольких лет. .
Чакоанская мара меньше патагонской мары. Но во многом животные похожи. Благодаря длинным задним ногам они хорошо прыгают и могут быстро бегать. В природе держатся небольшими группами. Основу рациона составляет растительная пища: трава, листья кустарников и деревьев, плоды и семена.