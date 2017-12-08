В Новосибирском зоопарке родился малыш чакоанских мар, об этом сообщает пресс-служба зверинца.

Южноамериканские грызуны из семейства свинковых стали частью коллекции Новосибирского зоопарка в этом году, чакоанские мары поступили из Московского зоопарка.

В семействе чакоанских мар родился первый малыш. С первых минут жизни он уже мог активно передвигаться сам, но все-таки увидеть его было сложно даже сотрудникам зоопаркам. Родители прятали новорожденного в сене. Там теплее и спокойней.

«Первое время детеныш почти безвылазно находился в укрытии, — рассказывает Олеся Скляренко, руководитель отдела Новосибирского зоопарка, — но с каждым днем он становится все активней. Сейчас уже можно застать его за прогулками. Это очень симпатичный малыш, любопытный, немного трусишка. Прячется сразу, как только происходит что-то непонятное, например, если кто-то зашел к ним, зашумел. У него заботливые родители. Мама кормит своего маленького молоком, греет его. Папа тоже заботится. Скоро придет время пробовать взрослую еду. Пока детеныш только к ней принюхивается». .

Чакоанские мары отличаются крепкими семейными связями. Пары создаются на всю жизнь. Детеныши остаются с родителями в течение нескольких лет. .