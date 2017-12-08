Челябинцев зовут на гастрофестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего»

Фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего» собирает гостей в челябинском парке имени Гагарина 16 декабря — челябинцы смогут приобрести свежую мясную продукцию и изделия ручной лепки, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу областного Минкульта.

Участие в мероприятии подтвердили 14 производителей пельменей и 12 фермерских хозяйств. Оргкомитет фестиваля продолжает принимать заявки. В парке будут работать несколько торговых аллей: «Пельменные», «Новогодние» и «Николины» ряды, а также «Ряды уральских мастеров», где можно будет купить пельмени ручной лепки.

Праздничная программа начнется в 11 часов. Детей и взрослых будут развлекать аниматоры, на сцене пройдет концерт, а в течение всего фестиваля народное жюри будет дегустировать и выбирать самые вкусные пельмени. Посетители ярмарки оценят блюда разных производителей и проголосуют за самые лучшие. Победитель конкурса «Народный пельмень» получит «Знака качества».