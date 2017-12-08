Челябинцев зовут на гастрофестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего»
Организаторы принимают заявки от производителей пельменей и фермерских хозяйств.
Организаторы принимают заявки от производителей пельменей и фермерских хозяйств.
Участие в мероприятии подтвердили 14 производителей пельменей и 12 фермерских хозяйств. Оргкомитет фестиваля продолжает принимать заявки. В парке будут работать несколько торговых аллей: «Пельменные», «Новогодние» и «Николины» ряды, а также «Ряды уральских мастеров», где можно будет купить пельмени ручной лепки.
Праздничная программа начнется в 11 часов. Детей и взрослых будут развлекать аниматоры, на сцене пройдет концерт, а в течение всего фестиваля народное жюри будет дегустировать и выбирать самые вкусные пельмени. Посетители ярмарки оценят блюда разных производителей и проголосуют за самые лучшие. Победитель конкурса «Народный пельмень» получит «Знака качества».
Вердикт вынесет и профессиональное жюри. Оно подведет итоги конкурсов на лучшее оформление торговой палатки, лучшего мастера лепки и самую задорную частушку, песенку или слоган о фермерской продукции.