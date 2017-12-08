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09:02 (мск), источник: Nakanune.ru

В Челябинске до конца года откроют 69 уличных катков

В течение декабря в Челябинске откроют 69 бесплатных ледовых площадок. На эти цели город выделил 3,5 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Как рассказал директор МБУ «Спортивный город» Эркин Маматов, существует несколько видов заливки хоккейных кортов.

«Можно заливать воду на снежную подушку, но в этом году погода немного подводит, поэтому с наступлением отрицательных дневных температур, мы начали использовать другую технологию. Сначала делается черновое основание, после этого заливается “чистый” лед и обрабатывается волокушей с применением горячей воды», — отметил он.

В настоящий момент залито 14 катков, до 20 декабря работы будут завершены на всех площадках.

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