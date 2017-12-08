В Челябинске до конца года откроют 69 уличных катков

«Можно заливать воду на снежную подушку, но в этом году погода немного подводит, поэтому с наступлением отрицательных дневных температур, мы начали использовать другую технологию. Сначала делается черновое основание, после этого заливается “чистый” лед и обрабатывается волокушей с применением горячей воды», — отметил он.