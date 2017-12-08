Житель Уфы, которого две недели искали беременная жена и волонтеры, нашелся
Где пропадал 31-летний мужчина не известно.
Где пропадал 31-летний мужчина не известно.
31-летний житель Уфы Ильшат Ахмедьянов, пропавший в Самарской области две недели назад, нашелся. Об этом рассказала «Башинформу» его беременная жена.
Некоторое время назад женщина писала в социальных сетях о том, что ее муж отправился в Самару на заработки и пропал. Тревогу она забила после того, как Ильшат неделю не выходил на связь: его не было ни на работе, ни на съемной квартире.
Спустя почти две недели после пропажи он нашелся. Супруга не раскрывает подробностей о том, где все это время находился Ильшат Ахмедьянов, сообщает «Башинформ».