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09:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Житель Уфы, которого две недели искали беременная жена и волонтеры, нашелся

Где пропадал 31-летний мужчина не известно.

31-летний житель Уфы Ильшат Ахмедьянов, пропавший в Самарской области две недели назад, нашелся. Об этом рассказала «Башинформу» его беременная жена.

Некоторое время назад женщина писала в социальных сетях о том, что ее муж отправился в Самару на заработки и пропал. Тревогу она забила после того, как Ильшат неделю не выходил на связь: его не было ни на работе, ни на съемной квартире.

Спустя почти две недели после пропажи он нашелся. Супруга не раскрывает подробностей о том, где все это время находился Ильшат Ахмедьянов, сообщает «Башинформ».

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