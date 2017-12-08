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09:07 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Минские общежития объединяют в единую структуру

В Минске общежития, находящиеся в коммунальной собственности города и принадлежащие предприятиям, начинают кооперировать. Заработала специализированная организация, способная взять под свое крыло подобное ведомственное жилье, если нынешним владельцам содержать его не по карману. Сменить хозяина могут все такие городские интернаты, за исключением принадлежащих учреждениям образования. Но для начала придется устранить недостатки, влияющие на безопасность здания, и предоставить полный пакет документов. В ближайшее время, к примеру, Минские городские общежития примут на баланс три общежития Мотовело.

Источник: СБ - Беларусь сегодня
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В Минском городском жилищном хозяйстве замечают: эта реорганизация должна снизить нагрузку на реальный сектор экономики, сократить затраты на обслуживание общежитий, сосредоточив его в одних руках. Решение, можно сказать, революционное. Ведь, с одной стороны, предприятия получают шанс избавиться от уже непосильного многим балласта. Очередь из желающих образовалась: речь о приблизительно 40 объектах — общежитиях Атланта, Минского завода отопительного оборудования, строительных организаций и предприятий Беллегпрома. А с другой стороны — многим теперь придется иначе решать кадровую проблему. Ведь, передав общежитие, предприятие лишается и первоочередного права заселять туда своих сотрудников. Будут сверяться и списки проживающих: с теми, кто заселился незаконно, распрощаются. На места смогут претендовать все, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Механизм, вводит в курс дела заместитель генерального директора МГЖХ Алексей Герасимчик, таков:

Общежитие № 1 ЖРЭО Партизанского района. Надежда Юшко с дочкой.

— Очередь на заселение в общежитие будет формироваться по ходатайству государственных органов и предприятий, в порядке поступления обращений. С такой заявкой — только уже в общую очередь — может обратиться и Атлант, и Мотовело, и частная организация. В любом случае все нюансы еще прорабатываются.

Платить нужно будет за коммунальные услуги, а также — по специальной единой формуле — за пользование помещением. В следующем году в переданных на баланс Минским городским общежитиям общежитиях начнут производить текущий ремонт. За счет бюджета в том числе, а в комнатах — за счет проживающих. Некоторые же включат и в планы на ремонт капитальный.

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