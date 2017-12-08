Минские общежития объединяют в единую структуру

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В Минском городском жилищном хозяйстве замечают: эта реорганизация должна снизить нагрузку на реальный сектор экономики, сократить затраты на обслуживание общежитий, сосредоточив его в одних руках. Решение, можно сказать, революционное. Ведь, с одной стороны, предприятия получают шанс избавиться от уже непосильного многим балласта. Очередь из желающих образовалась: речь о приблизительно 40 объектах — общежитиях Атланта, Минского завода отопительного оборудования, строительных организаций и предприятий Беллегпрома. А с другой стороны — многим теперь придется иначе решать кадровую проблему. Ведь, передав общежитие, предприятие лишается и первоочередного права заселять туда своих сотрудников. Будут сверяться и списки проживающих: с теми, кто заселился незаконно, распрощаются. На места смогут претендовать все, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Механизм, вводит в курс дела заместитель генерального директора МГЖХ Алексей Герасимчик, таков:

Общежитие № 1 ЖРЭО Партизанского района. Надежда Юшко с дочкой.

— Очередь на заселение в общежитие будет формироваться по ходатайству государственных органов и предприятий, в порядке поступления обращений. С такой заявкой — только уже в общую очередь — может обратиться и Атлант, и Мотовело, и частная организация. В любом случае все нюансы еще прорабатываются.