Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
Холодный климат грозит раком
Половина стран Совбеза ООН потребовала провести срочное заседание
Глава МОК отреагировал на слова Путина о спортсменах на Олимпиаде
Ольга Бузова получила музыкальную премию
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Бах прокомментировал заявление Путина по решению МОК
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
КНДР закрывает Олимпиаду из-за войны с США
СК предъявил обвинение экс-жене Джигарханяна
Плющенко поведал о своей радости по поводу решения МОК
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Екатерина Андреева показала, как поддерживает себя в форме
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
СМИ: Малахов показал, как выглядит 70-летняя Варлей
СМИ: Гузеева рада победе внебрачного сына Мишулина
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
12Трамп признал столицей Израиля Иерусалим
10:24 (мск), источник: Newslab.ru

Ко Всемирному дню футбола в Красноярском крае посчитали футболистов

Посмотреть на игры могут одновременно 11,345 млн человек, но в 2016 году футбольные матчи посетили лишь 7,392 млн человек.

Статистики посчитали футболистов и болельщиков Красноярского края.

В воскресенье, 10 декабря, будут отмечать Всемирный день футбола. По данным статистиков, в 2016 году этим видом спорта в Красноярском крае занималось 39 494 человек, в том числе 2692 женщин. При этом количество штатных тренеров-преподавателей по футболу — всего 186 человек.

Игры проходят на 485 полях, 219 из которых находится в сельской местности, а также на футбольном манеже. 430 их стадионов оплачивает муниципальный бюджет, 34 принадлежит Красноярскому краю, а 11 находится в федеральной собственности.

Единовременная пропускная способность всех футбольных полей Красноярского края составляет 14 850 человек, из них 6102 — в сельской местности. Посмотреть на игры могут одновременно 11,345 млн человек, но в 2016 году футбольные матчи посетили лишь 7,392 млн человек.

Не полностью заполняются и трибуны футбольного манежа. Они рассчитаны на 144 тыс. болельщиков в год, но в прошлом году пришло лишь 122 200 человек.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Приставы с дракой пилили крыльцо свадебного салона в центре...
Министры экономики и строительства Красноярского края отправлены...
Названы кандидаты на роль главы предвыборного штаба Путина
Власти ужесточат правила техосмотра автомобилей
Супергол Ивановича принес «Зениту» победу в матче Лиги Европы
Генерал и полковник МВД арестованы по подозрению в хищениях
Бывшего президента Аргентины обвинили в госизмене
Россия создаст многоразовую ракету в ответ на Falcon 9
Ученые обнаружили самый древний глаз в мире
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну После жеребьевки российские клубы были причислены к фаворитам своих групп. «Зенит» и «Локомотив» свой статус подтвердили
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь