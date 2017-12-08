Сотрудники школьных столовых в Екатеринбурге работали по поддельным санкнижкам

Оказалось, что у 15 сотрудников пищеблоков поддельные санкнижки — на самом деле, работники не проходили положенные медосмотры.

Такие нарушения обнаружили в престижных учебных заведениях — гимназии № 13 и лицее имени Дягилева, а также в школе № 7. По данным фактам возбуждено 15 уголовных дел об использовании заведомо подложных документов.

Проверяющие обнаружили, что в школе № 7 повар пренебрегла правилами личной гигиены — перед приготовлением блюд она не сняла кольца и не надела халат. Кроме того, на пищеблоках этой школы, а также гимназии № 13 на пищеблоках не отбирали суточные пробы полдника. В отношении завпроизводством столовой «тринадцатой» и повара «семерки» возбуждены административные дела.