Сотрудники школьных столовых в Екатеринбурге работали по поддельным санкнижкам
Прокуратура проверила школьные столовые в Октябрьском районе Екатеринбурга и обнаружила нарушения саннорм, сообщили в
Прокуратура проверила школьные столовые в Октябрьском районе Екатеринбурга и обнаружила нарушения саннорм, сообщили в
Оказалось, что у 15 сотрудников пищеблоков поддельные санкнижки — на самом деле, работники не проходили положенные медосмотры.
Такие нарушения обнаружили в престижных учебных заведениях — гимназии № 13 и лицее имени Дягилева, а также в школе № 7. По данным фактам возбуждено 15 уголовных дел об использовании заведомо подложных документов.
Проверяющие обнаружили, что в школе № 7 повар пренебрегла правилами личной гигиены — перед приготовлением блюд она не сняла кольца и не надела халат. Кроме того, на пищеблоках этой школы, а также гимназии № 13 на пищеблоках не отбирали суточные пробы полдника. В отношении завпроизводством столовой «тринадцатой» и повара «семерки» возбуждены административные дела.
За организацию питания в этих учебных заведениях отвечают ООО «Славянка» и ЕМУП «Столовая № 41».