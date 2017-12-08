В выходные в Перми ожидается похолодание

Потепление, которое наблюдалось в начале недели в Перми, в выходные сменится похолоданием. В ночь на 9 декабря в краевой столице столбик термометра опустится до -8°, а днем температура будет не больше -6°.



Однако самым холодным днем на неделе станет воскресенье, 10 декабря. Ночью похолодает до -12°, а в дневное время будет -10°.



По прогнозам гидрометцентра России, в субботу и воскресенье в Перми будет переменная облачность и небольшой снегопад.