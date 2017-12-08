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14:42 (мск), источник: Новости Перми

В выходные в Перми ожидается похолодание

В ночь на воскресенье температура в краевой столице опустится до -12°. Ожидается переменная облачность и небольшой снегопад.

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Источник: Новости Перми

Потепление, которое наблюдалось в начале недели в Перми, в выходные сменится похолоданием. В ночь на 9 декабря в краевой столице столбик термометра опустится до -8°, а днем температура будет не больше -6°.

Однако самым холодным днем на неделе станет воскресенье, 10 декабря. Ночью похолодает до -12°, а в дневное время будет -10°.

По прогнозам гидрометцентра России, в субботу и воскресенье в Перми будет переменная облачность и небольшой снегопад.

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