В следующем году в Воронеже и области появятся новые воинские части

Источник: Комсомольская правда

— Продолжается развитие полигонов (в зоне ответственности их десять). В Богучаре заканчивается обустройство городка. До конца года появятся восемь казарм и две столовые. Планируется строительство спорткомплекса с тренажерным залом, стадиона. Подобные мероприятия намечены в Клинцах Брянской области и Ельне Смоленской области.

Александр Васильевич сообщил о строительстве жилых домов для нужд военных. В Богучаре уже сдаются здания, в которых порядка 250 квартир. Новые дома появятся в Воронеже и Валуйках Белгородской области.