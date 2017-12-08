В следующем году в Воронеже и области появятся новые воинские части

— Продолжается развитие полигонов (в зоне ответственности их десять). В Богучаре заканчивается обустройство городка. До конца года появятся восемь казарм и две столовые. Планируется строительство спорткомплекса с тренажерным залом, стадиона. Подобные мероприятия намечены в Клинцах Брянской области и Ельне Смоленской области.
Александр Васильевич сообщил о строительстве жилых домов для нужд военных. В Богучаре уже сдаются здания, в которых порядка 250 квартир. Новые дома появятся в Воронеже и Валуйках Белгородской области.
— Формирование армии не завершилось, — отметил Александ Перязев. — 1 декабря мы приняли в свой состав артиллерийскую бригаду, дислоцированную в Коломне. А в следующем году планируем в Богучаре, Воронеже и в районе Клинцов сформировать новые воинские части.