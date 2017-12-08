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09:04 (мск), источник: Sputnik.by

Повеяло Питером: Гомель зажигает праздничные огни

К заседанию Совета министров Союзного государства Гомель приготовил подарок. В центре города заработал световой фонтан, аналогов которого в Беларуси нет.

Источник: Sputnik.by
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ГОМЕЛЬ, 8 дек — Sputnik. Сегодня ночью в областном центре состоялось пробное включение праздничной иллюминации. Гирлянды и новые световые композиции проверяли на площади Ленина, улицах Советской и Крестьянской. Из впечатляющих новшеств — световой фонтан у здания главпочтамта.

В чаше классического фонтана установлены четыре вазы, из которых струится свет. Девятиметровую конструкцию изготовили на предприятии «Гомельгорсвет». По словам специалистов, это самый большой световой фонтан в Беларуси. Идею с вазами, не скрывают, подсмотрели в Санкт-Петербурге.

Новый фонтан — это уже третий необычный световой объект в Гомеле. В преддверии 2017 года в областном центре появился парк копий мировых достопримечательностей в сквере имени А. Громыко, а накануне Дня города — засветилась клумба-рояль у памятника П. Чайковскому.

Город оформлен к празднику на 90%, на устранение недочетов осталось две недели. Новогодняя иллюминация включится 25 декабря, главные елки города засверкают огнями 15 декабря.

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