Повеяло Питером: Гомель зажигает праздничные огни

Источник: Sputnik.by

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ГОМЕЛЬ, 8 дек — Sputnik. Сегодня ночью в областном центре состоялось пробное включение праздничной иллюминации. Гирлянды и новые световые композиции проверяли на площади Ленина, улицах Советской и Крестьянской. Из впечатляющих новшеств — световой фонтан у здания главпочтамта.

В чаше классического фонтана установлены четыре вазы, из которых струится свет. Девятиметровую конструкцию изготовили на предприятии «Гомельгорсвет». По словам специалистов, это самый большой световой фонтан в Беларуси. Идею с вазами, не скрывают, подсмотрели в Санкт-Петербурге.

Новый фонтан — это уже третий необычный световой объект в Гомеле. В преддверии 2017 года в областном центре появился парк копий мировых достопримечательностей в сквере имени А. Громыко, а накануне Дня города — засветилась клумба-рояль у памятника П. Чайковскому.