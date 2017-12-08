Поправки в земельный кодекс: заброшенные участки смогут сдавать в аренду
400 леев штрафа и потеря земельного участка по меньшей мере на четыре года грозит нерадивым фермерам, которые не возделывают и не ухаживают за своими угодьями.
400 леев штрафа и потеря земельного участка по меньшей мере на четыре года грозит нерадивым фермерам, которые не возделывают и не ухаживают за своими угодьями.
У Павла Мэтрэгуна в селе Исакова Оргеевского района 11 гектаров яблоневых садов. Аграрий жалуется, что в этом году его урожай пострадал
«Было большое нашествие насекомых, которые повредили бОльшую часть яблок, так что осталось мало, и пришлось продать их на сок, вместо того, чтобы продать свежие по хорошей цене», — сказал аграрий Павел Мэтрэгуна.
Производитель говорит, что решить проблему самостоятельно не может.
«Даже если мы и хотим объединить эти участки, не с кем решить этот вопрос, так как владельцев уже нет в живых, а у них
С такими жалобами в минсельхоз обратились многие фермеры. Власти решили внести поправки в Земельный кодекс, а некоторые полномочия передать мэрам.
«Мэрия может сдавать его в аренду, берет на себя функции управления участком. Если находится владелец, землю возвращают, но только спустя четыре года», — сказал госсекретарь минсельхоза Юрий Ушурелу.
Некоторые люди приветствуют решение властей.
«Хорошо бы внести поправки, потому что в Молдове много заброшенных земель».
«Когда мы были молодыми, если участок не обрабатывали, на второй год его передавали другим».
Однако есть и те, кто против подобных поправок.
«Пусть будет заброшенным. Я категорически не согласен. Лучше пусть там пасутся коровы».
Представители министерства сельского хозяйства надеются, что парламент вскоре примет поправки. В Молдове не обрабатываются почти 20% сельскохозяйственных земель.