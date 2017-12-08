Поправки в земельный кодекс: заброшенные участки смогут сдавать в аренду

Производитель говорит, что решить проблему самостоятельно не может.



«Даже если мы и хотим объединить эти участки, не с кем решить этот вопрос, так как владельцев уже нет в живых, а у них четыре-пять наследников, которых даже нет в стране», — сказал аграрий Павел Мэтрэгуна.



С такими жалобами в минсельхоз обратились многие фермеры. Власти решили внести поправки в Земельный кодекс, а некоторые полномочия передать мэрам.



«Мэрия может сдавать его в аренду, берет на себя функции управления участком. Если находится владелец, землю возвращают, но только спустя четыре года», — сказал госсекретарь минсельхоза Юрий Ушурелу.



Некоторые люди приветствуют решение властей.



«Хорошо бы внести поправки, потому что в Молдове много заброшенных земель».



«Когда мы были молодыми, если участок не обрабатывали, на второй год его передавали другим».



Однако есть и те, кто против подобных поправок.



«Пусть будет заброшенным. Я категорически не согласен. Лучше пусть там пасутся коровы».



Представители министерства сельского хозяйства надеются, что парламент вскоре примет поправки. В Молдове не обрабатываются почти 20% сельскохозяйственных земель.