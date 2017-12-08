Суд вернул дело обвинителям новосибирского хакера, взломавшего электронный дневник

НОВОСИБИРСК, 8 декабря. /ТАСС/. Советский районный суд Новосибирска вернул обвинительное заключение по делу студента Владимира Жоглика, который в период обучения в школе взломал электронный дневник, чтобы исправить оценки себе и одноклассникам, передает корреспондент ТАСС из зала суда. В обвинении не указано, какой вред был причинен гимназии, в которой учился молодой человек.

«Потерпевшей по делу признана гимназия № 5, но следователями в обвинительном заключении не указан характер ущерба, который был причинен организации. Указание о моральном вреде противоречит законодательству: моральный вред может быть нанесен только физическому лицу. Суд постановил вернуть уголовное дело для устранения препятствий для его рассмотрения», — сказал судья в ходе заседания.

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О возвращении уголовного дела заявителю из-за нарушений при составлении обвинения ходатайствовала защита Владимира Жоглика. «Дополнительного установления размера ущерба не требуется — общественно опасные последствия заключаются в том, что охраняемая информация была подвергнута обработке», — ответила в ходе заседания представитель обвинения.

«Суд согласился с доводами защиты, что обвинение было не готово, и дал возможность урегулировать ситуацию. Мы считаем, что это не уголовное, а педагогическое дело», — сказал журналистам адвокат Жоглика.

Как сообщалось ранее, в поддержку Владимира Жоглика выступила уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова: она собиралась ходатайствовать о максимальном смягчении приговора.