На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей
Велодорожки проложат по обеим сторонам Большого проспекта от Кадетской до 22-й линии.
Велодорожки проложат по обеим сторонам Большого проспекта от Кадетской до 22-й линии.
Проект сооружения полосы велодвижения по Большому проспекту Васильевского острова стоимостью 5 млн рублей одобрен районной бюджетной комиссией в рамках проекта «Твой бюджет», сообщает «Фонтанка».
По словам автора инициативы Леонида Андрухова, проект предусматривает велодорожки по обеим сторонам проспекта от Кадетской до 22-й линии. По усмотрению комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) их могут продлить до Наличной улицы.
Ранее сообщалось, что этой осенью в Петербурге прочертили 39,6 километра велодорожек. Велодорожки появились на Петроградской стороне (14,9 км), на Фонтанке (4,6 км) и в северной части города (20 км).