На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей

По словам автора инициативы Леонида Андрухова, проект предусматривает велодорожки по обеим сторонам проспекта от Кадетской до 22-й линии. По усмотрению комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) их могут продлить до Наличной улицы.