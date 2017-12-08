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11:48 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

На Васильевском острове появится велодорожка стоимостью 5 млн рублей

Велодорожки проложат по обеим сторонам Большого проспекта от Кадетской до 22-й линии.

Проект сооружения полосы велодвижения по Большому проспекту Васильевского острова стоимостью 5 млн рублей одобрен районной бюджетной комиссией в рамках проекта «Твой бюджет», сообщает «Фонтанка».

По словам автора инициативы Леонида Андрухова, проект предусматривает велодорожки по обеим сторонам проспекта от Кадетской до 22-й линии. По усмотрению комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) их могут продлить до Наличной улицы.

Ранее сообщалось, что этой осенью в Петербурге прочертили 39,6 километра велодорожек. Велодорожки появились на Петроградской стороне (14,9 км), на Фонтанке (4,6 км) и в северной части города (20 км).

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