Десяти медицинским лабораториям страны выделили 12 новых автомобилей

Источник: Publika.md

Ключи от 12 новых автомобилей министр здравоохранения Стелла Григораш вручила представителям десяти лабораторий.



«Раньше возникали трудности, потому что ездили на автомобилях ВАЗ, которым больше 15 лет. Надеемся, что благодаря новому транспорту медицинские услуги станут более качественными», — сказал главврач ЦОЗ, Кэушень Андрей Казачок.

Читайте также В Молдове запретили рекламу алкоголя

«Ездить приходится ежедневно по 300 километров по всему Хынчештскому району. На старой машине с трудом ездили, много денег тратили на ремонт», — отметил представитель ЦОЗ, Хынчешть Дмитрий Мацко.



Глава минздрава Стелла Григораш надеется, что новые автомобили помогут врачам в работе.



«На этих машинах можно будет забирать лабораторные анализы из территориальных центров общественного здоровья», — сказала министр здравоохранения, труда и соцзащиты Стелла Григораш.



Руководство Национального центра общественного здоровья надеется, что в ближайшие годы обновят транспорт для всех лабораторий в стране.