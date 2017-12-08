Новогодние представления для детей 2017−2018 в Красноярске

Все организации образования и культуры Красноярска уже составили графики проведения Новогодних представлений для детей. В каждом районе города помимо уличной елки буду проводиться новогодние спектакли, утренники и конкурсы для малышей.

Где-то празднества начнутся уже с 11 декабря. Мы составили путеводитель по новогодним мероприятиям краевого центра.

Театры.

Театр имени Пушкина: новогодние представления пройдут с 28 декабря по 6 января. В путешествии героев ждут необыкновенные и очень опасные приключения, встречи с диковинными обитателями океана и сражения с коварными пиратами. Стоимость спектакля от 100 до 250 рублей.

Театр кукол: специальных новогодних мероприятий не планирует, но можно сходить с ребенком на спектакли «Волшебный снежок» и «Морозко»,

ТЮЗ: приглашает на спектакль «Снежная королева». Кроме того, к Новому году артисты Красноярского театра юного зрителя подготовили занимательную программу, которая познакомит ребят с историей, символами и традициями встречи этого волшебного праздника в разных странах. Гостей ждёт уютная атмосфера, чай с конфетами, новогодние сказки, викторины и весёлые игры с необычными персонажами. Цена вопроса — 250 рублей. Если вашему малышу уже исполнилось шесть лет — можете смело отправляться в тюзовскую книжную гостиную Букхолл.

Органный зал: приготовил для юных слушателей музыкальный сюрприз. С 29 декабря до 5 января там будут проходить концерты «Здравствуй, елка, Новый год!».

Досуговые центры.

Детские центры также не остались в стороне от празднования Нового года и подготовили веселые программы для детей разного возраста.

Центр родительства на Взлетке подготовил программу для самых маленьких зрителей — от 1 до 4 лет.

Центр развития «Хобвилл» — квест для школьников от 7 до 14 лет. Фабрика «Бирюсинка» ежегодно открывает свои двери для юных посетителей всех возрастов. Дед Мороз ведет экскурсию, показывает, как шьют мягкие игрушки и выдувают шары.

В парке флоры и фауны «Роев ручей» к Новому году готовятся заранее. Уже с 11 декабря там проводятся увлекательные праздничные квесты «Космическая новогодняя сказка». Участники встретятся с говорящими белоснежными собаками из созвездия псов, сразятся в турнире «Хаски-пляски» и освободят Деда Мороза из плена межпланетных пиратов. Стоимость всех мероприятий варьируется от 500 до 1500 рублей. Многие игротеки также организуют утренники для самых маленьких. Во всех районах города можно посетить мероприятия, где Дед Мороз и Снегурочка закружат ребенка в хороводе, споют песенку, а аниматоры разыграют вполне профессиональное представление.

Библиотеки и дворцы культуры.

Новогодние мероприятия хороши еще и тем, что всегда можно найти елки, где вход свободный. И если частные центры развития предлагают оплату своих услуг в среднем от 500 рублей, то городские Дворцы культуры проводят представления достаточно бюджетно.

Гор ДК, Кировский, Свердловский: представления начнутся с 17-го и закончатся 30 декабря. Расписание каждого учреждения лучше уточнять непосредственно на месте или по телефону, а также поторопиться с билетами. Стоимость — от 150 рублей. Билетов на утренники в районные ДК уже осталось не больше сотни.

Библиотечные представления: можно посетить бесплатно. Во всех районных библиотеках пройдут тематические мероприятия — мастерские Деда Мороза, утренники, мастер-классы «Новогодний подарок», викторины, беседы и квесты. Если вы желаете посетить подобного рода мероприятия, следует заранее уточнить время и заявить о своем присутствии, обратившись в библиотеку.

КСТАТИ.

На елку мэра поедут не все.

Елки главы города уже который год приглашают лишь учащихся четвертых классов. В этом году «елка мэра» состоится 22 декабря в «Покровскай» и «Мегаленде». Для всех остальных учеников начальной школы мероприятия будут организованы силами администрации образовательного учреждения, однако сладкие подарки от главы города по традиции достанутся всем младшим школьникам.

А В ЭТО ВРЕМЯ.

Сколько стоит сладкий подарок?

Какой новогодний утренник обходится без подарков? Самыми простыми и желанными для детей всегда будут сладости. Чтобы самому собрать подарок, потребуется:

— мандарины (80−130 рублей за килограмм).

— яблоки -(100−140 рублей за килограмм).

— апельсины -(110−130 рублей за килограмм).

— конфеты карамельки (100−300 рублей за килограмм).

— шоколадные конфеты (150−500 рублей за килограмм).

— плитка шоколада (40−120 рублей).

А это значит, что кулек сладостей обойдется в среднем в 400−500 рублей. Все зависит от того, какими конфетами будет наполнен подарок.

В супермаркетах сейчас можно приобрести и готовые подарки стоимостью от 200 до 1500 рублей.