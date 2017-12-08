Схема движения на гоголевской развязке во Владивостоке изменится
Ехать можно будет только налево.
Ехать можно будет только налево.
Через несколько дней на развязке на Гоголя изменится схема движения. Об этом сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.
В районе пересечения улицы Гоголя и проспекта Красного Знамени (съезд в сторону города) автомобилисты смогут двигаться только налево. Пока что там стоит дорожный знак «Движение прямо или налево». Его заменят. По сообщению мэрии, это необходимо, потому что там был очаг аварийности.
«Зачастую автомобилисты, двигающиеся с проспекта Красного Знамени вниз по развязке по направлению к дому № 59 на Красном Знамени, пренебрегают знаком “Уступи дорогу”, что приводит к возникновению