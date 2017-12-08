Схема движения на гоголевской развязке во Владивостоке изменится

Источник: Комсомольская правда

Через несколько дней на развязке на Гоголя изменится схема движения. Об этом сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.

В районе пересечения улицы Гоголя и проспекта Красного Знамени (съезд в сторону города) автомобилисты смогут двигаться только налево. Пока что там стоит дорожный знак «Движение прямо или налево». Его заменят. По сообщению мэрии, это необходимо, потому что там был очаг аварийности.