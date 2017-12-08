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13:18 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Фестиваль армянской культуры состоится завтра в Волгограде

В Волгограде состоится фестиваль армянской культуры, сообщает ВДТВ.

Мероприятие состоится 9 декабря в большом зале Волгоградского ТЮЗа.

Фестиваль армянской культуры «Армения — колыбель цивилизации» проводится в рамках Дней культуры Армении в России. Как рассказывают ВДТВ в пресс-службе регионального комитета по делам национальностей и казачества, фестиваль познакомит гостей с древнейшими традициями и культурой Армении и направлен на сохранение и укрепление межнационального сотрудничества с другими национальностями, проживающими на территории региона.

Будет представлено видео об Армении, перед ними выступят творческие танцевальные и певческие коллективы, а также отдельные исполнители из Волгограда, Волжского и Армении, которые познакомят с направлениями армянского народного танца и песни, отражающими его уникальную культуру и самобытность.

Начало фестиваля в 18.00. Вход свободный.

Справки по тел. 8−905−339−23−12, Кочарян Гаяне Овиковна.

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