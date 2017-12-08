Фестиваль армянской культуры состоится завтра в Волгограде
В Волгограде состоится фестиваль армянской культуры, сообщает ВДТВ.
В Волгограде состоится фестиваль армянской культуры, сообщает ВДТВ.
Мероприятие состоится 9 декабря в большом зале Волгоградского ТЮЗа.
Фестиваль армянской культуры «Армения — колыбель цивилизации» проводится в рамках Дней культуры Армении в России. Как рассказывают ВДТВ в
Будет представлено видео об Армении, перед ними выступят творческие танцевальные и певческие коллективы, а также отдельные исполнители из Волгограда, Волжского и Армении, которые познакомят с направлениями армянского народного танца и песни, отражающими его уникальную культуру и самобытность.
Начало фестиваля в 18.00. Вход свободный.
Справки по тел. 8−905−339−23−12, Кочарян Гаяне Овиковна.