«Тотальный диктант 2018» пройдет в Крыму 14 апреля

В Крыму и Севастополе 14 апреля 2018 года пройдет Тотальный диктант. Текст диктанта написала известная российская писательница Гузель Яхина, автор популярного романа «Зулейха открывает глаза». Три отрывка диктанта с названиями «Утро», «День» и «Вечер» рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности. Чтобы избежать опасности подтасовки результатов, весь мир делится на три часовые зоны, для каждой из которых будет предназначен свой отрывок авторского текста.

— Письмо с приглашением стать автором я получила ночью и сразу же ответила «да», — рассказала Гузель Яхина. — Три текста, которые я прочитаю 14 апреля, войдут в новый роман «Дети мои». В нем рассказывается о судьбе поволжской немецкой автономии 1916−1938 гг. Абсолютно новым опытом для меня стала работа над тестом для диктанта. Ювелирная работа — это самое подходящее сравнение, когда каждая орфограмма, каждый знак препинания рассматривается под филологическим «микроскопом».