Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Самолет экстренно сел в Волгограде из-за закурившего пассажира
Лавров: перенос посольства США может поставить крест на 2 странах
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
ЗИЛ, который не подошел Кремлю, продают за 70 000 000 рублей
Чубайс назвал «Ниву» исключением из правил
Плющенко поведал о своей радости по поводу решения МОК
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
В Сети появилось новое фото Натальи Варлей
Как сделать рождественский макияж, украсив только брови (фото)
Трамп написал в Twitter с помощью Caps Lock после слов Путина
Спортивный юрист США: МОК совершил ошибку
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12Задержание Михаила Саакашвили
11:43 (мск), источник: Российская газета

Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье

Дома высотностью до пяти этажей назвал перспективным стандартным жильем министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Михаил Мень.

«Я вижу в нашей большой стране очень серьезную перспективу малоэтажного строительства. Это многоквартирные дома от 3 до 5 этажей: с внутренним двориком, где не паркуются машины, с определенным общественным пространством внутри дворика», — рассказал министр.

Михаил Мень сообщил, что подобные проекты уже реализованы в ряде городов России: Волгограде, Кирове, Калуге, Пензе и других. «На мой взгляд, Подмосковье должно двигаться в сторону малоэтажной застройки, регионы Ленинградской области и другие регионы, которые окружают, как кольца, крупные города», — отметил он.

Сейчас Минстрой и АИЖК проводят международный конкурс дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки. В конкурсе есть номинация для малоэтажных проектов и для высотных.

«Это помощь застройщикам, потому что не всегда у них есть необходимый ресурс для разработки проекта с нуля. А ведь нужно нанять планировщика территорий, архитектора, для того чтобы разработать оригинальную концепцию жилья», — сказал Михаил Мень.

По итогам конкурса планируется создать базу данных, проекты из которой застройщики смогут использовать в своей работе.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 НХЛ назвала Наместникова второй звездой матча с "Колорадо"
Живодеры получат до пяти лет тюрьмы
Стало известно, кто может возглавить предвыборный штаб Путина
Британия и ЕС достигли прогресса в переговорах по «Брекситу»
Власти ужесточат правила техосмотра автомобилей
Генерал и полковник МВД арестованы по подозрению в хищениях
Саакашвили вопреки потере голоса проведет «Марш за импичмент»
Усманов обратился к главе МОК с призывом разрешить флаг России
Ученые обнаружили самый древний глаз в мире
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну После жеребьевки российские клубы были причислены к фаворитам своих групп. «Зенит» и «Локомотив» свой статус подтвердили
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Что приготовить на детский день рождения: меню из 5 блюд Дети любят все необычное, а еще обожают казаться взрослыми. В день рождения предлагаем удивить их новыми блюдами и дать возможность почувствовать себя за столом полноправными хозяевами.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь