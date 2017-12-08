Минстрой: В России начали продвигать малоэтажное жилье

«Я вижу в нашей большой стране очень серьезную перспективу малоэтажного строительства. Это многоквартирные дома от 3 до 5 этажей: с внутренним двориком, где не паркуются машины, с определенным общественным пространством внутри дворика», — рассказал министр.

Михаил Мень сообщил, что подобные проекты уже реализованы в ряде городов России: Волгограде, Кирове, Калуге, Пензе и других. «На мой взгляд, Подмосковье должно двигаться в сторону малоэтажной застройки, регионы Ленинградской области и другие регионы, которые окружают, как кольца, крупные города», — отметил он.

Сейчас Минстрой и АИЖК проводят международный конкурс дизайн-проектов стандартного жилья и жилой застройки. В конкурсе есть номинация для малоэтажных проектов и для высотных.

«Это помощь застройщикам, потому что не всегда у них есть необходимый ресурс для разработки проекта с нуля. А ведь нужно нанять планировщика территорий, архитектора, для того чтобы разработать оригинальную концепцию жилья», — сказал Михаил Мень.