Прокуратура потребовала закрыть частный детский сад в Новосибирске

На частный детский сад, который расположился в жилом многоквартирном доме Новосибирска, пожаловались. В скорее к ним наведалась прокурорская проверка, сообщает пресс-служба ведомства. В результате проверки служители закона нашли нарушения. Оказалась, предприниматель организовал бизнес в жилом помещении незаконно.

— Размещение в квартире многоквартирного жилого дома группы дневного пребывания не соответствует требованиям закона, нарушает права и законные интересы граждан, создает угрозу жизни и здоровью собственников жилых помещений, а также посещающих учреждение несовершеннолетних, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по Новосибирской области.