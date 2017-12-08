Прокуратура потребовала закрыть частный детский сад в Новосибирске
Предприниматель открыл садик в квартире, что очень не нравилось соседям.
Предприниматель открыл садик в квартире, что очень не нравилось соседям.
На частный детский сад, который расположился в жилом многоквартирном доме Новосибирска, пожаловались. В скорее к ним наведалась прокурорская проверка, сообщает
— Размещение в квартире многоквартирного жилого дома группы дневного пребывания не соответствует требованиям закона, нарушает права и законные интересы граждан, создает угрозу жизни и здоровью собственников жилых помещений, а также посещающих учреждение несовершеннолетних, — говорится в сообщении
Прокуратура требовала от суда запретить коммерсанту незаконный бизнес и закрыть детский сад. Суд рассмотрел и удовлетворил иск. Однако, решение в законную силу еще не вступило.