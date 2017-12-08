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13:40 (мск), источник: Деловое сообщество

К борьбе с коррупцией в Ростовской области привлекут общественность

Для борьбы с коррупцией в Ростовской области будут активно привлекать общественность. Об этом в ходе форума «Противодействие коррупции в Южном федеральном округе: совершенствование правовых основ и правоприменительной практики», который прошел накануне в донской столице, сказал губернатор Василий Голубев.

«Необходимо более широко задействовать потенциал гражданского общества, чтобы сделать коррупционные проявления непопулярными и осуждаемыми по мнению всего общества», — сказал Василий Голубев. В Ростовской области для решения данной проблемы внедряется сеть МФЦ, обучаются чиновники, создаются специальные комиссия. Кроме того, бизнес-проекты в донском регионе проходят комплексную антикоррупционную проверку. Глава региона отметил важность взаимодействия между органами власти всех уровней и общественными объединениями.

Присутствовавший на форуме заместитель Генерального прокурора РФ Андрей Кикоть отметил, что с начала года в стране было выявлено 20 тыс нарушений антикоррупционного законодательства, в том числе свыше 150 преступлений данной категории. К административной ответственности по итогам проверок привлекли 5,5 тыс. человек.

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