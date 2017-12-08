К борьбе с коррупцией в Ростовской области привлекут общественность

«Необходимо более широко задействовать потенциал гражданского общества, чтобы сделать коррупционные проявления непопулярными и осуждаемыми по мнению всего общества», — сказал Василий Голубев. В Ростовской области для решения данной проблемы внедряется сеть МФЦ, обучаются чиновники, создаются специальные комиссия. Кроме того, бизнес-проекты в донском регионе проходят комплексную антикоррупционную проверку. Глава региона отметил важность взаимодействия между органами власти всех уровней и общественными объединениями.