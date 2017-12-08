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11:43 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области завершают апробацию «Системы-112»

Тестирование «Системы-112» выходит на финишную прямую в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, работа системы апробируется в 30 районах региона. Единый номер оперативных служб станет доступным для жителей всей области уже в 2018 году.

Центр обработки вызовов будет работать на базе «Центра управления и связи». Ежедневно здесь принимают более 2 500 звонков от волгоградцев. «За счет работы единой системы время реагирования на вызовы уменьшается в два раза. После ее запуска в постоянную эксплуатацию все жители региона смогут использовать общий бесплатный номер для вызова всех экстренных служб», — заявили в обладминистрации.

Напомним, что первый пилотный проект стартовал в Волжском, а в 2016 году система заработала в Волгограде.

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