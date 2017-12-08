По маршруту «Красноярск-Абакан» пустят единичный дополнительный поезд

В конце декабря КрасЖД пустит дополнительный поезд № 658 по маршруту «Красноярск-Абакан». Он отправится с железнодорожного вокзала 29 декабря в 20:20 и прибудет в столицу Хакасии 20 декабря в 9:00.

«В состав дополнительного поезда войдут пять купейных и девять плацкартных вагонов», — говорится в сообщении КрасЖД.

Купить билет на поезд пассажиры могут в кассах, через сайт ОАО «РЖД» или мобильное приложение, а также с помощью терминалов самообслуживания на вокзалах.