По маршруту «Красноярск-Абакан» пустят единичный дополнительный поезд
Он отправится до пункта назначения 29 декабря.
Он отправится до пункта назначения 29 декабря.
В конце декабря КрасЖД пустит дополнительный поезд № 658 по маршруту «Красноярск-Абакан». Он отправится с железнодорожного вокзала 29 декабря в 20:20 и прибудет в столицу Хакасии 20 декабря в 9:00.
«В состав дополнительного поезда войдут пять купейных и девять плацкартных вагонов», — говорится в сообщении КрасЖД.
Купить билет на поезд пассажиры могут в кассах, через сайт ОАО «РЖД» или мобильное приложение, а также с помощью терминалов самообслуживания на вокзалах.
Напомним, на зимний период КрасЖД отменила электропоезд до Дивногорска в выходные дни. С наступлением холодов и завершением массового выезда горожан на дачные участки и туристов на отдых, электричка заканчивает курсирование.