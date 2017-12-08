Генпрокуратура обозначила самую больную проблему Свердловской области
Где на Урале чаще всего нарушают права людей.
Где на Урале чаще всего нарушают права людей.
Координационный совет по правам человека под председательством начальника управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Юрия Турыгина состоялся в Екатеринбурге сегодня, 8 декабря 2017 года, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».
Наиболее проблемной сферой сегодня стала сфера жилья. По словам Турыгина, хуже всего обстоят дела в долевом строительстве. От обманутых дольщиков поступает масса жалоб. По их количеству лидируют Челябинская и Свердловская область, хотя сложности есть во всех территориях округа. На 60 проблемных объектов приходится 5 тысяч пострадавших дольщиков. Правда, с июля 2018 года вступят в силу поправки в законодательство, ужесточающие нормы для застройщиков. В результате на рынке должны остаться лишь финансово устойчивые компании.
Между тем, в Свердловской области возникла крайне непростая ситуация с землями под ИЖС (индивидуальное жилое строительство). «Был вынесен обвинительный приговор застройщику Владимиру Воробьеву, после чего нам удалось прекратить практику такого строительства, но люди, которые купили там жилье, в итоге остались ни с чем», — отметил Турыгин.
Помимо этого, на Среднем Урале в прокуратуру поступает много жалоб на состояние аварийного жилья. Самый яркий пример — обрушение потолка в Алапаевском районе.