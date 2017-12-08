Генпрокуратура обозначила самую больную проблему Свердловской области

Координационный совет по правам человека под председательством начальника управления Генпрокуратуры РФ в УрФО Юрия Турыгина состоялся в Екатеринбурге сегодня, 8 декабря 2017 года, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Наиболее проблемной сферой сегодня стала сфера жилья. По словам Турыгина, хуже всего обстоят дела в долевом строительстве. От обманутых дольщиков поступает масса жалоб. По их количеству лидируют Челябинская и Свердловская область, хотя сложности есть во всех территориях округа. На 60 проблемных объектов приходится 5 тысяч пострадавших дольщиков. Правда, с июля 2018 года вступят в силу поправки в законодательство, ужесточающие нормы для застройщиков. В результате на рынке должны остаться лишь финансово устойчивые компании.

Между тем, в Свердловской области возникла крайне непростая ситуация с землями под ИЖС (индивидуальное жилое строительство). «Был вынесен обвинительный приговор застройщику Владимиру Воробьеву, после чего нам удалось прекратить практику такого строительства, но люди, которые купили там жилье, в итоге остались ни с чем», — отметил Турыгин.