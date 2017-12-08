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10:32 (мск), источник: Apiural.ru

Из-за снегопада на трассах Свердловской области возникли заторы

Госавтоинспекция выступает с предупреждением в связи со сложными погодными условиями.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +5° 52% 763 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ. На участках дорог в Свердловской области видимость снижена до 100 метров. Госавтоинспекция Свердловской области выступает с предупреждением в связи со сложными погодными условиями.

В настоящий момент на значительной территории Свердловской области идет снегопад, наиболее сложная ситуация наблюдается на трассах региона.

Уже сейчас значительно увеличилось количество ДТП с материальным ущербом, в том числе по причине не соответствия скоростного режима конкретным погодным условиям, не соответствия типа шин зимнему периоду, не соблюдения дистанции и очередности проезда. Об этом АПИ сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Так, в настоящий момент наблюдаются затруднения в движении на автодороге Пермь-Екатеринбург, где на расстоянии не более 200 метров друг от друга произошли одновременно несколько ДТП, в том числе опрокидывания и съезды в кювет автотранспорта и вызвали сужение проезжей части до одной полосы, в связи с чем возник затор. Транспорт направляется по старому Московскому тракту. Также на автодороге Екатеринбург-Полевской произошло ДТП с участием трех автомобилей, и движение также затруднено. Пострадавших в ДТП нет, на месте работают сотрудники полиции.

Госавтоинспекция обращается с просьбой ко всем участникам движения быть более аккуратными, выбирать пути объезда, в период снегопадов, которые прогнозируются и на выходные дни, постараться максимально по возможности исключить передвижение по областным трассам, водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий конкретным погодным условиям.

© Служба новостей «АПИ».

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