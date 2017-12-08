Из-за снегопада на трассах Свердловской области возникли заторы
Госавтоинспекция выступает с предупреждением в связи со сложными погодными условиями.
Госавтоинспекция выступает с предупреждением в связи со сложными погодными условиями.
ЕКАТЕРИНБУРГ. На участках дорог в Свердловской области видимость снижена до 100 метров. Госавтоинспекция Свердловской области выступает с предупреждением в связи со сложными погодными условиями.
В настоящий момент на значительной территории Свердловской области идет снегопад, наиболее сложная ситуация наблюдается на трассах региона.
Уже сейчас значительно увеличилось количество ДТП с материальным ущербом, в том числе по причине не соответствия скоростного режима конкретным погодным условиям, не соответствия типа шин зимнему периоду, не соблюдения дистанции и очередности проезда. Об этом АПИ сообщили в
Так, в настоящий момент наблюдаются затруднения в движении на автодороге
Госавтоинспекция обращается с просьбой ко всем участникам движения быть более аккуратными, выбирать пути объезда, в период снегопадов, которые прогнозируются и на выходные дни, постараться максимально по возможности исключить передвижение по областным трассам, водителям соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий конкретным погодным условиям.
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