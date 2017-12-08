На Дону библиотекарь в 70 лет стала видеоблогером

Источник: "Российская газета"

«Привет, дорогие друзья! С вами я, Лидия». Так начинаются ее выпуски, в которых она рассуждает о том, почему ее 16-летняя внучка не читает Достоевского, о непростой любви Коры Ландау к ее гениальному мужу, о парадоксах русской фантастики и скандинавском детективе.

С тех пор как Лебедькова вышла во Всемирную паутину, о блогере из библиотеки имени Льва Толстого узнали многие. Лидия Петровна уточняет: «Я не блогер, а буктьюбер, делаю обзоры книг. Некоторые считают, что я очень продвинутая бабушка. Ну что ж, так оно и есть. Я уже давно не «чайник».

В библиотеке Лидия Лебедькова трудится 35 лет. Признается, что эта работа была ее мечтой, которая сбылась не сразу, ведь платили библиотекарю во все времена негусто. Но как только жизнь позволила, она окончила училище культуры и заняла то место, о котором мечтала. Завести свой канал на YouTube решилась после того, как увидела ролики Тамары Хакимовой, тоже буктьюбера, из города Звенигово в Республике Марий Эл. Удивительно, в Звенигове население чуть больше 11 тысяч человек, а подписчиков у Тамары около пяти тысяч. Смотрят ее не только земляки, но и люди со всей страны. А еще говорят, что чтение не в моде…

Вдохновившись роликами из далекой Марий Эл, Лидия Петровна подумала: «А что мне мешает делиться впечатлениями о книгах?» Благо опыт работы с читателями огромный, поведать есть о чем. Лидия Петровна освоила соцсети, создала там аккаунты, а полтора года назад записала первое видео. С тех пор в лексиконе супербабушки появились аватарки, ники, глюки и баги.

— Я уже сама во многом ориентируюсь: умею снять ролик, выставить его в Интернет, а поначалу мне во всем помогала внучка, — рассказывает Лидия Петровна. — Причем не только в технических аспектах. Она и в плане имиджа многое присоветовала. Например, изменить форму бровей. С этим я согласилась, но когда она накрасила меня по молодежной моде, тут я осталась при своем мнении.

Первое видео было посвящено книге об истории Ростова, а потом пошло-поехало. В каждого автора, о котором шел рассказ, Лидия Петровна по-настоящему влюблялась. А что, неплохо влюбиться сначала в Бальмонта, Николая Рубцова, в Эдгара По, а потом — в Питера Хега и Николаса Спаркса? Выбор у Лидии Петровны огромный. Нельзя объять необъятное, но она, похоже, читает все, во всяком случае, стремится к этому. Читает, а потом записывает свои ролики прямо в библиотеке на фоне полок с книгами. Приобрела для этого смартфон с хорошей видеокамерой и — вперед. Теперь ее ролики свободно гуляют в виртуальном пространстве и постепенно набирают популярность.

Первые отклики на появление в интернете бабушки-буктьюбера были в основном благожелательные. Но появились и такие, что, как признается, библиотекарь, хотелось даже всплакнуть и все бросить. Чувствуется, что Лидия Петровна и сейчас переживает по поводу некоторых комментариев.

— Писали, что уже не котируюсь… и морщинки у меня, — вздыхает она. — Но потом я успокоилась и поняла: если вышла в Сеть, надо ожидать всякого. В интернете каких только людей нет, это не та рафинированная публика, что ходит в библиотеки. Но, может, им даже нужнее мои рассказы о книгах.

После просмотров роликов Лебедьковой в библиотеку стало приходить гораздо больше людей, многие спрашивают именно тех авторов, о которых она рассказывала. Пришлось выделить специальную полку для таких книг, и они там не залеживаются. Впрочем, Лидия Петровна рассказывает не только о книгах, но и о посетителях библиотеки. Например, о девочке, у которой в семье принято собираться по вечерам и читать вслух, или о парне, играющем на ударниках и записывающем стендапы.

Сейчас Лидия Лебедькова учится в школе видеоблогеров: изучает постановку света, композицию кадра и прочие премудрости, мечтает освоить новые интернет-площадки.

Акцент

Лебедькова категорически не согласна, что интерес к чтению угасает. В школе читают очень много, иногда в библиотеке даже не хватает экземпляров, чтобы удовлетворить спрос учеников. Другое дело, что каких-то авторов еще просто рано изучать в подростковом возрасте. Например, того же Достоевского. Старшеклассники и взрослые предпочитают электронные книги, но это не значит, что они перестали интересоваться литературой.