Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
Люди слышат «бумканье», когда смотрят на беззвучную гифку. Что происходит?
Худшие фильмы года: лента, названная садистски скучной
Прокуратура изымает зарубежную недвижимость у чиновников
«Мираторг» обнаружил на своей площадке вспышку африканской чумы
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Bild: Русские отвечают НАТО "Черной вдовой"
Прогноз Сороса: до банкротства РФ осталось 24 дня
Знак «Ш»: в России началась облава
Такси за 36 рублей: трехколесные камикадзе
СМИ: мама Еремеева извинилась перед семьёй Спартака Мишулина
Легкоатлетка Чен призвала МОК аннулировать ОИ-2014
Назван самый богатый в мире видеоблогер
Christian Louboutin создал обувь по мотивам «Звездных войн»
Лавров не ответил на выкрик американской журналистки — СМИ
Бледанс показала откровенные кадры в Крыму - СМИ
Ходорковский отреагировал на решение Путина баллотироваться
Крупнейшая торговая сеть мира сменила название
Фоторепортажи
12Лесные пожары в Калифорнии
12Белый дом Рождества
17:53 (мск), источник: "Российская газета"

На Дону библиотекарь в 70 лет стала видеоблогером

Библиотекарь Лидия Лебедькова из маленького городка Батайска, что неподалеку от Ростова, в 70 лет освоила соцсети, зарегистрировала на YouTube канал и отважно взялась за просвещение ближних.

Источник: "Российская газета"

«Привет, дорогие друзья! С вами я, Лидия». Так начинаются ее выпуски, в которых она рассуждает о том, почему ее 16-летняя внучка не читает Достоевского, о непростой любви Коры Ландау к ее гениальному мужу, о парадоксах русской фантастики и скандинавском детективе.

С тех пор как Лебедькова вышла во Всемирную паутину, о блогере из библиотеки имени Льва Толстого узнали многие. Лидия Петровна уточняет: «Я не блогер, а буктьюбер, делаю обзоры книг. Некоторые считают, что я очень продвинутая бабушка. Ну что ж, так оно и есть. Я уже давно не «чайник».

В библиотеке Лидия Лебедькова трудится 35 лет. Признается, что эта работа была ее мечтой, которая сбылась не сразу, ведь платили библиотекарю во все времена негусто. Но как только жизнь позволила, она окончила училище культуры и заняла то место, о котором мечтала. Завести свой канал на YouTube решилась после того, как увидела ролики Тамары Хакимовой, тоже буктьюбера, из города Звенигово в Республике Марий Эл. Удивительно, в Звенигове население чуть больше 11 тысяч человек, а подписчиков у Тамары около пяти тысяч. Смотрят ее не только земляки, но и люди со всей страны. А еще говорят, что чтение не в моде…

Вдохновившись роликами из далекой Марий Эл, Лидия Петровна подумала: «А что мне мешает делиться впечатлениями о книгах?» Благо опыт работы с читателями огромный, поведать есть о чем. Лидия Петровна освоила соцсети, создала там аккаунты, а полтора года назад записала первое видео. С тех пор в лексиконе супербабушки появились аватарки, ники, глюки и баги.

— Я уже сама во многом ориентируюсь: умею снять ролик, выставить его в Интернет, а поначалу мне во всем помогала внучка, — рассказывает Лидия Петровна. — Причем не только в технических аспектах. Она и в плане имиджа многое присоветовала. Например, изменить форму бровей. С этим я согласилась, но когда она накрасила меня по молодежной моде, тут я осталась при своем мнении.

Первое видео было посвящено книге об истории Ростова, а потом пошло-поехало. В каждого автора, о котором шел рассказ, Лидия Петровна по-настоящему влюблялась. А что, неплохо влюбиться сначала в Бальмонта, Николая Рубцова, в Эдгара По, а потом — в Питера Хега и Николаса Спаркса? Выбор у Лидии Петровны огромный. Нельзя объять необъятное, но она, похоже, читает все, во всяком случае, стремится к этому. Читает, а потом записывает свои ролики прямо в библиотеке на фоне полок с книгами. Приобрела для этого смартфон с хорошей видеокамерой и — вперед. Теперь ее ролики свободно гуляют в виртуальном пространстве и постепенно набирают популярность.

Первые отклики на появление в интернете бабушки-буктьюбера были в основном благожелательные. Но появились и такие, что, как признается, библиотекарь, хотелось даже всплакнуть и все бросить. Чувствуется, что Лидия Петровна и сейчас переживает по поводу некоторых комментариев.

— Писали, что уже не котируюсь… и морщинки у меня, — вздыхает она. — Но потом я успокоилась и поняла: если вышла в Сеть, надо ожидать всякого. В интернете каких только людей нет, это не та рафинированная публика, что ходит в библиотеки. Но, может, им даже нужнее мои рассказы о книгах.

После просмотров роликов Лебедьковой в библиотеку стало приходить гораздо больше людей, многие спрашивают именно тех авторов, о которых она рассказывала. Пришлось выделить специальную полку для таких книг, и они там не залеживаются. Впрочем, Лидия Петровна рассказывает не только о книгах, но и о посетителях библиотеки. Например, о девочке, у которой в семье принято собираться по вечерам и читать вслух, или о парне, играющем на ударниках и записывающем стендапы.

Сейчас Лидия Лебедькова учится в школе видеоблогеров: изучает постановку света, композицию кадра и прочие премудрости, мечтает освоить новые интернет-площадки.

Акцент

Лебедькова категорически не согласна, что интерес к чтению угасает. В школе читают очень много, иногда в библиотеке даже не хватает экземпляров, чтобы удовлетворить спрос учеников. Другое дело, что каких-то авторов еще просто рано изучать в подростковом возрасте. Например, того же Достоевского. Старшеклассники и взрослые предпочитают электронные книги, но это не значит, что они перестали интересоваться литературой.

— Каждому можно помочь найти своего автора, — говорит библиотекарь. — Главное, не оттолкнуть от чтения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Путин: Россия будет прирастать Арктикой
Россия и Беларусь в начале января обсудят формулу цены на газ
«Гринпис» не поверил выводам «Росатома» о выбросе рутения-106
Стало известно, кто может возглавить предвыборный штаб Путина
В РЖД разрешили спор пассажиров верхних и нижних полок в поездах
АФК «Система» подала иск к «Роснефти» на 330 млрд руб
Выросли ли шансы на импичмент Дональда Трампа?
Мутко оказался не Виталием
«Росэлектроника» показала устройство управления техникой с помощью взгляда
Спорт
Главное дерби России, Парфенов vs Семин. Интриги 20-го тура РФПЛ Как переживет фиаско на «Энфилде» еще и имеющий на день меньше на восстановление «Спартак»?
Авто
Знак «Ш»: в России началась облава Сразу из нескольких регионов России пришли новости, что сотрудники ГИБДД начали выписывать штрафы за отсутствие знака «Шипы»
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
СМИ: Алла Пугачева не будет участвовать в новогодних «огоньках» По словам директора певицы, она не появится ни в одном праздничном телеэфире
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Назван главный цвет 2018 года: с чем его носить Насыщенный фиолетовый стал главным цветом будущего года по версии института Pantone и получил название Ультрафиолет.
Дети
Юлия Ковальчук показала фигуру через 2 месяца после родов Певица вернулась на сцену после беременности.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь