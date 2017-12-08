Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
Холодный климат грозит раком
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Саакашвили захватил комитет Верховной рады
«Пропала лама»: в Сети собирают объявления о поисках животныхНесколько месяцев назад в инстаграме появился аккаунт Still Missing - в нем собирают забавные объявления о пропаже домашних животных
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
КНДР закрывает Олимпиаду из-за войны с США
СК предъявил обвинение экс-жене Джигарханяна
Плющенко поведал о своей радости по поводу решения МОК
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Как сделать рождественский макияж, украсив только брови (фото)
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
СМИ: Малахов показал, как выглядит 70-летняя Варлей
СМИ: Гузеева рада победе внебрачного сына Мишулина
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12Лесные пожары в Калифорнии
10:44 (мск), источник: Комсомольская правда

Снег и аварии: В пятницу утром пробки в Петербурге достигли 9 баллов

Автомобилисты жалуются на занесенные снегом магистрали.

Источник: Комсомольская правда

Как и обещал главный синоптик Петербурга, в пятницу в город пришел новый снегопад. И хотя дорожники отчитались о 900 машинах, чистящих улицы, автомобилисты жалуются на толстый слой снега под колесами.

— На Наставников техника, похоже и не появлялась, — говорят автомобилисты, выехавшие на проспект.

— На Софийской дорога заметена, поворачивать страшно, — отзываются другие участники дорожного движения.

И так практически по всему городу. Аварий с самого утра так много, что пробки утром в пятницу достигли 9 баллов.

Очевидцы сообщают о перевернувшемся грузовике на Московском шоссе, на пересечении проспекта Испытателей и Серебристого трамвай сошел с рельсов, авария на Витебском привела к затору на участке от Благодатной до Кузнецовской, аварии на Ленинском, в Пушкине. И сообщения о новых ДТП появляются постоянно. К десяти часам утра сервис «Яндекс. Пробки» показывал уже восемь баллов. Но реальная ситуация на дорогах не улучшилась.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Автомобилисты как жаловались на снег и заторы, так и продолжают.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Елена Исинбаева придумала, как "обойти" запрет МОК на форму и флаг
Снимок полностью обнаженной Ирины Шейк опубликовал ее фотограф
Названы кандидаты на роль главы предвыборного штаба Путина
Власти ужесточат правила техосмотра автомобилей
Супергол Ивановича принес «Зениту» победу в матче Лиги Европы
Генерал и полковник МВД арестованы по подозрению в хищениях
Бывшего президента Аргентины обвинили в госизмене
Россия создаст многоразовую ракету в ответ на Falcon 9
Ученые обнаружили самый древний глаз в мире
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну После жеребьевки российские клубы были причислены к фаворитам своих групп. «Зенит» и «Локомотив» свой статус подтвердили
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь