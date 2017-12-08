Снег и аварии: В пятницу утром пробки в Петербурге достигли 9 баллов

Источник: Комсомольская правда

Как и обещал главный синоптик Петербурга, в пятницу в город пришел новый снегопад. И хотя дорожники отчитались о 900 машинах, чистящих улицы, автомобилисты жалуются на толстый слой снега под колесами.

— На Наставников техника, похоже и не появлялась, — говорят автомобилисты, выехавшие на проспект.

— На Софийской дорога заметена, поворачивать страшно, — отзываются другие участники дорожного движения.

И так практически по всему городу. Аварий с самого утра так много, что пробки утром в пятницу достигли 9 баллов.

Очевидцы сообщают о перевернувшемся грузовике на Московском шоссе, на пересечении проспекта Испытателей и Серебристого трамвай сошел с рельсов, авария на Витебском привела к затору на участке от Благодатной до Кузнецовской, аварии на Ленинском, в Пушкине. И сообщения о новых ДТП появляются постоянно. К десяти часам утра сервис «Яндекс. Пробки» показывал уже восемь баллов. Но реальная ситуация на дорогах не улучшилась.

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