Снег и аварии: В пятницу утром пробки в Петербурге достигли 9 баллов
Автомобилисты жалуются на занесенные снегом магистрали.
Автомобилисты жалуются на занесенные снегом магистрали.
Как и обещал главный синоптик Петербурга, в пятницу в город пришел новый снегопад. И хотя дорожники отчитались о 900 машинах, чистящих улицы, автомобилисты жалуются на толстый слой снега под колесами.
— На Наставников техника, похоже и не появлялась, — говорят автомобилисты, выехавшие на проспект.
— На Софийской дорога заметена, поворачивать страшно, — отзываются другие участники дорожного движения.
И так практически по всему городу. Аварий с самого утра так много, что пробки утром в пятницу достигли 9 баллов.
Очевидцы сообщают о перевернувшемся грузовике на Московском шоссе, на пересечении проспекта Испытателей и Серебристого трамвай сошел с рельсов, авария на Витебском привела к затору на участке от Благодатной до Кузнецовской, аварии на Ленинском, в Пушкине. И сообщения о новых ДТП появляются постоянно. К десяти часам утра сервис «Яндекс. Пробки» показывал уже восемь баллов. Но реальная ситуация на дорогах не улучшилась.
Автомобилисты как жаловались на снег и заторы, так и продолжают.