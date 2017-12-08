Жители Гумрака в Волгограде остались на сутки без воды
Утром некоторые жители поселка Гумрак обнаружили в кране вместо воды лишь шипение. Успокаиваем: это не
Утром некоторые жители поселка Гумрак обнаружили в кране вместо воды лишь шипение. Успокаиваем: это не
В частности, воды не будет ровно сутки — с 8 утра 8 декабря до 8 утра 9 декабря.
Водоснабжение ограничено по следующим адресам:
— улица Ленина, дома № 26 — 98, 59 — 123.
На период отключения жителям данной улицы будет организован подвод воды в бочках. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного
Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание.