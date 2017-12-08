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10:48 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Гумрака в Волгограде остались на сутки без воды

Утром некоторые жители поселка Гумрак обнаружили в кране вместо воды лишь шипение. Успокаиваем: это не из-за аварии, просто специалисты компании «Концессии водоснабжения» подключают участок водовода диаметром 100 миллиметров по улице Ленина. Поэтому вынуждены были временно ограничить подачу воды в дома, расположенные по этой улице.

В частности, воды не будет ровно сутки — с 8 утра 8 декабря до 8 утра 9 декабря.

Водоснабжение ограничено по следующим адресам:

— улица Ленина, дома № 26 — 98, 59 — 123.

На период отключения жителям данной улицы будет организован подвод воды в бочках. Оперативную информацию о перемещениях водовозок и о восстановлении подачи воды можно узнать на сайте компании «Концессии водоснабжения» investvoda.ru или по телефону круглосуточного Контакт-центра 99−67−96.

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание.

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