Жители Гумрака в Волгограде остались на сутки без воды

Утром некоторые жители поселка Гумрак обнаружили в кране вместо воды лишь шипение. Успокаиваем: это не из-за аварии, просто специалисты компании «Концессии водоснабжения» подключают участок водовода диаметром 100 миллиметров по улице Ленина. Поэтому вынуждены были временно ограничить подачу воды в дома, расположенные по этой улице.