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10:36 (мск), источник: Volga News

В Юношеской библиотеке расскажут о самарских армянах

В Самарской областной юношеской библиотеке 13 декабря в 19.00 в проекте «КультПросвет» состоится открытая лекция «Самарские армяне: этнографические заметки».

Проект «КультПросвет» — это ежемесячные открытые научно-популярные лекции для молодежи по разным темам. На этот раз лекцию прочитает кандидат исторических наук, преподаватель кафедры философии, истории и теории мировой культуры Самарского государственного социально-педагогического университета Лиана Агаджанян.

Лектор расскажет об этнической общине армян, существующей на территории Самары с середины XIX века. Читатели библиотеки познакомятся с материальным бытом, духовной сферой, семейным укладом, традиционными обрядами и обычаями, которые будут рассмотрены в том числе сквозь призму глобализационных процессов современности.

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