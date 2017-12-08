В Юношеской библиотеке расскажут о самарских армянах

Проект «КультПросвет» — это ежемесячные открытые научно-популярные лекции для молодежи по разным темам. На этот раз лекцию прочитает кандидат исторических наук, преподаватель кафедры философии, истории и теории мировой культуры Самарского государственного социально-педагогического университета Лиана Агаджанян.

Лектор расскажет об этнической общине армян, существующей на территории Самары с середины XIX века. Читатели библиотеки познакомятся с материальным бытом, духовной сферой, семейным укладом, традиционными обрядами и обычаями, которые будут рассмотрены в том числе сквозь призму глобализационных процессов современности.