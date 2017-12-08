В Самарской филармонии выступит пианист Филипп Копачевский

Филипп Копачевский окончил Московскую консерваторию, продолжил обучение в аспирантуре. Музыкант — лауреат восьми международных конкурсов, в том числе Х Международного конкурса пианистов имени Ф. Шуберта (Германия). Его концерты регулярно проходят в Великобритании, Германии, США, Израиле, Голландии, Франции, Италии, Греции, Польше, Испании, а также во многих городах России. Особую популярность Филипп приобрел в Японии, где специально по заказу телекомпании NHK записал диск с фортепианными произведениями Шопена.

Копачевский участвовал во многих международных фестивалях, в том числе Фортепианном фестивале в Майами, Arts Naples World Festival (США), в Кольмаре и Анси (Франция), памяти М. Ростроповича (Баку), «Балтийские сезоны» (Калининград), «Владимир Спиваков приглашает», «Звезды на Байкале», Crescendo, «Денис Мацуев приглашает», «Звезды Белых ночей» и других. Артист также принимал участие в мировой премьере балета Without хореографа Бенджамина Мильпье, которая была представлена на сцене Мариинского театра.