В Самарканде в тестовом режиме запустят систему 112
Тестовый запуск системы запланирован на 1 октября 2018 года, на основе ее работы в Самарканде будут рассмотрены предложения по распространению проекта на другие регионы Узбекистана.
Тестовый запуск системы запланирован на 1 октября 2018 года, на основе ее работы в Самарканде будут рассмотрены предложения по распространению проекта на другие регионы Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 8 дек — Sputnik. В Самарканде с 2018 года начнется реализация пилотного проекта по внедрению системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру 112, следует из постановления Кабинета министров Узбекистана.
Система будет создана в рамках проекта «Безопасный город». Она объединит подразделения службы пожарной безопасности, органов внутренних дел (охрана общественного порядка, профилактика правонарушений и борьба с преступностью), службы скорой медицинской помощи, аварийной службы газовой сети и службы спасения МЧС. Сохранится возможность использовать альтернативные телефонные номера экстренных служб.
В будущем возможна интеграция в систему вызова
В Самарканде также создадут единую диспетчерскую службу в форме филиала Центра информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка Министерства по развитию ИТ и коммуникаций.
Тестовый запуск системы 112 запланирован на 1 октября 2018 года. На основе анализа ее работы в Самарканде в 2019 года будут рассмотрены предложения по распространению проекта на другие регионы Узбекистана.