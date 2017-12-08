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10:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Новой Усмани построят храм в микрорайоне «Южный»

Церковь назовут в честь Державной иконы Пресвятой Богородицы.

В Новой Усмани построят храм. Участок под его строительство выделили в микрорайоне «Южный». Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил иерей Вадим Смольянов в четверг, 7 декабря.

Православный храм станет первым в Воронежской области, названным в честь Державной иконы Пресвятой Богородицы. Землю под строительство выделило одно из сельхозпредприятий Новоусманского района. Эскиз церкви готов, идет сбор пожертвований на разработку проекта.

— Для этих целей понадобится 215 тыс. рублей. Прихожане уже сделали первые пожертвования — собрали 5 тыс. рублей. Надеемся, что к весне 2018 года соберем необходимые средства на проект и завершим оформление земли. Оградим территорию, установим вагончик, в котором будем совершать молебны. Назвать точную сумму, которая понадобится на возведение храма и дату окончания строительства до принятия проекта сложно. Микрорайон «Южный» активно развивается, поэтому его выбрали для возведения храма, — рассказал отец Вадим.

По словам иерея, при храме планируется создать духовный центр, в котором будет воскресная школа и реабилитационный центр для детей-инвалидов. Прихожане намерены организовать помощь одиноким пожилым людям, живущим в микрорайоне.

Контекст

Икона Пресвятой Богородицы «Державная» принадлежала одному из московских женских монастырей до 1812 года. Во время нашествия Наполеона ее спрятали в селе Коломенское. Накануне дня отречения от престола царя Николая II — 2 марта 1917 года — крестьянка Евдокия Ариаднова увидела сон, в котором ей было указано найти забытую икону. В заброшенном месте, указанном Евдокией, действительно обнаружили икону. Когда икону промыли, то увидели изображение Пресвятой Богородицы в красных одеяниях с младенцем Иисусом на руках. Богородица восседала на царском троне с державой в руке, поэтому икону назвали «Державная».

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