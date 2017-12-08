В Башкирии судебные приставы арестовали коллекцию из 200 автомобилей должника
Судебные приставы арестовали коллекцию из 200 автомобилей должника, который, вместо того чтобы заботиться о своем несовершеннолетнем ребенке, предпочитал играть в игрушки.
Судебные приставы арестовали коллекцию из 200 автомобилей должника, который, вместо того чтобы заботиться о своем несовершеннолетнем ребенке, предпочитал играть в игрушки.
Сотрудники ФССП должны были взыскать задолженность по алиментам с 39-летнего гражданина. Мужчина нигде официально не работал, долгое время скрывался от судебных приставов. В результате накопился долг порядка 80 тысяч рублей.
В ходе кропотливой работы судебному приставу удалось выяснить, где сейчас проживает «неуловимый» должник. Несмотря на сопротивление неплательщика, в счет погашения задолженности приставы арестовали бытовую технику и коллекцию игрушечных автомобилей должника в количестве 200 штук.
Первоначальная стоимость арестованного имущества составила 80 тысяч рублей.