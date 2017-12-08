Теплее в Хабаровском крае станет на следующей неделе

В выходные в Хабаровском крае сохранится морозная погода, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном гидрометцентре. В регионе продолжает господствовать холодная арктическая воздушная масса.

— Ночная температура в Хабаровске в выходные составит 27−29 градусов ниже нуля, но днём будет уже теплее — от 18−20 мороза в субботу и 16−18 в воскресенье, — сказала ведущий синоптик ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Людмила Игнатенко. — Ветер в краевом центре в субботу ожидается 3−8 м/с, а в воскресенье усилится до 6−11 м/с. В южных районах края температуру в дневные часы ожидаем 15−20 градусов.

По её словам, в Николаевском, Аяно-Майском и Охотском районах в выходные пойдёт снег и ветер усилится до 18−23 м/сек.

Средняя температура по краю ночью составит 26−33 градуса. В Верхнебуреинском и Аяно-Майском районах будет ещё холоднее — от 32 до 38 мороза.