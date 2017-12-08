Теплее в Хабаровском крае станет на следующей неделе
Выходные в регионе будут морозными.
Выходные в регионе будут морозными.
В выходные в Хабаровском крае сохранится морозная погода, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном гидрометцентре. В регионе продолжает господствовать холодная арктическая воздушная масса.
— Ночная температура в Хабаровске в выходные составит 27−29 градусов ниже нуля, но днём будет уже теплее — от 18−20 мороза в субботу и 16−18 в воскресенье, — сказала ведущий синоптик ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Людмила Игнатенко. — Ветер в краевом центре в субботу ожидается 3−8 м/с, а в воскресенье усилится до 6−11 м/с. В южных районах края температуру в дневные часы ожидаем 15−20 градусов.
По её словам, в Николаевском,
Средняя температура по краю ночью составит 26−33 градуса. В Верхнебуреинском и
— Несмотря на то, что характер погоды в выходные существенно не изменится, на следующей неделе мы ожидаем небольшое потепление. Так, в Хабаровске в понедельник и во вторник ночные температуры составят 19 градусов ниже нуля, а дневные — от 13 до 16.