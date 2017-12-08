Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин назвал виноватого в отстранении России от Олимпиады-2018
5 гинекологических болезней, от которых не застрахована ни одна женщина
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Саакашвили захватил комитет Верховной рады
«Пропала лама»: в Сети собирают объявления о поисках животныхНесколько месяцев назад в инстаграме появился аккаунт Still Missing - в нем собирают забавные объявления о пропаже домашних животных
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
КНДР закрывает Олимпиаду из-за войны с США
СК предъявил обвинение экс-жене Джигарханяна
Плющенко поведал о своей радости по поводу решения МОК
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Екатерина Андреева показала, как поддерживает себя в форме
Джоли и Лоуренс блистали на благотворительном завтраке
СМИ: Малахов показал, как выглядит 70-летняя Варлей
СМИ: Гузеева рада победе внебрачного сына Мишулина
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12Лесные пожары в Калифорнии
10:46 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Теплее в Хабаровском крае станет на следующей неделе

Выходные в регионе будут морозными.

В выходные в Хабаровском крае сохранится морозная погода, сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в Дальневосточном гидрометцентре. В регионе продолжает господствовать холодная арктическая воздушная масса.

 — Ночная температура в Хабаровске в выходные составит 27−29 градусов ниже нуля, но днём будет уже теплее — от 18−20 мороза в субботу и 16−18 в воскресенье, — сказала ведущий синоптик ФГБУ «Дальневосточное УГМС» Людмила Игнатенко. — Ветер в краевом центре в субботу ожидается 3−8 м/с, а в воскресенье усилится до 6−11 м/с. В южных районах края температуру в дневные часы ожидаем 15−20 градусов.

По её словам, в Николаевском, Аяно-Майском и Охотском районах в выходные пойдёт снег и ветер усилится до 18−23 м/сек.

Средняя температура по краю ночью составит 26−33 градуса. В Верхнебуреинском и Аяно-Майском районах будет ещё холоднее — от 32 до 38 мороза.

 — Несмотря на то, что характер погоды в выходные существенно не изменится, на следующей неделе мы ожидаем небольшое потепление. Так, в Хабаровске в понедельник и во вторник ночные температуры составят 19 градусов ниже нуля, а дневные — от 13 до 16.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Теплее в Хабаровском крае станет на следующей неделе
Все лекарства с нового года получат QR-код и подорожают на 15 копеек
Названы кандидаты на роль главы предвыборного штаба Путина
Власти ужесточат правила техосмотра автомобилей
Супергол Ивановича принес «Зениту» победу в матче Лиги Европы
Генерал и полковник МВД арестованы по подозрению в хищениях
Бывшего президента Аргентины обвинили в госизмене
Россия создаст многоразовую ракету в ответ на Falcon 9
Ученые обнаружили самый древний глаз в мире
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну После жеребьевки российские клубы были причислены к фаворитам своих групп. «Зенит» и «Локомотив» свой статус подтвердили
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь