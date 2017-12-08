Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Эксперт: Путин переиграл МОК
Биологи рассказали, как обмануть чувство голода
Владимир Путин подписал закон о нулевом НДС
Ходорковский отреагировал на решение Путина баллотироваться
Виктор Ан объяснил решение ехать на Олимпиаду не под флагом РФ
«Пропала лама»: в Сети собирают объявления о поисках животныхНесколько месяцев назад в инстаграме появился аккаунт Still Missing - в нем собирают забавные объявления о пропаже домашних животных
Горбачев ответил на решение Путина идти на выборы
СМИ: Пенсионерам выделили дополнительные льготы
КНДР закрывает Олимпиаду из-за войны с США
СК предъявил обвинение экс-жене Джигарханяна
"Я очень рад": Плющенко о решении МОК
Семенович позирует на диване в прозрачном боди
Как сделать рождественский макияж, украсив только брови (фото)
Дочь Кадырова открыла в Чечне магазин эротического женского белья
СМИ: Малахов показал, как выглядит 70-летняя Варлей
СМИ: Гузеева рада победе внебрачного сына Мишулина
Как живется в нью-йоркской «коммуналке» с видом на Манхэттен
Названы станции метро с самыми дешевым жильем
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12Лесные пожары в Калифорнии
10:43 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Нашлась 13-летняя брестчанка, которую искали пять дней

В Бресте нашлась 13-летняя девушка, которую почти неделю разыскивали милиция и родители.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В ходе проведения поисковых мероприятий сотрудники уголовного розыска Московского РОВД Бреста установили местонахождение 13-летней Арины Литвинчук, которая 2 декабря ушла в неизвестном направлении.

Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:

— В микрорайоне Восток старший оперуполномоченный ОУР Московского РОВД Бреста майор милиции Андрей Зеневич около 23.30 во дворе дома 4 по улице Орловской по приметам обнаружил Арину Литвинчук. В позднее время она гуляла на улице и домой идти не собиралась. Милиционеры сообщили ее родителям и передали девочку домой. По имеющейся информации, сегодня утром она отправилась в школу.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 40-летняя жительница Италии вышла замуж сама за себя (фото)
В Гродно пенсионер, «умерший» после операции, «воскрес». Но затем умер
Стало известно, кто может возглавить предвыборный штаб Путина
Власти ужесточат правила техосмотра автомобилей
Супергол Ивановича принес «Зениту» победу в матче Лиги Европы
Генерал и полковник МВД арестованы по подозрению в хищениях
Бывшего президента Аргентины обвинили в госизмене
Россия создаст многоразовую ракету в ответ на Falcon 9
Ученые обнаружили самый древний глаз в мире
Спорт
«Зенит» и «Локомотив» шагнули в еврокубковую весну После жеребьевки российские клубы были причислены к фаворитам своих групп. «Зенит» и «Локомотив» свой статус подтвердили
Авто
Водители не будут получать «письма счастья» с камер от ГИБДД Правонарушения будут рассматривать специальные ведомства и учреждения, назначенные региональными властями
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Толкалина с дочерью, Старшенбаум и другие: премьера «Вечеринки» Российские звезды оценили картину, снятую российским оператором вместе с режиссером — классиком британского кино
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
В Мордовии болельщиков чемпионата мира по футболу поселят в палатках
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Развивающие игры стали самым популярным подарком на Новый год Хотя расходы на подарки выросли, Дед Мороз и родители не оставят детей без праздничных сюрпризов.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь