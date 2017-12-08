Нашлась 13-летняя брестчанка, которую искали пять дней
В Бресте нашлась 13-летняя девушка, которую почти неделю разыскивали милиция и родители.
В Бресте нашлась 13-летняя девушка, которую почти неделю разыскивали милиция и родители.
В ходе проведения поисковых мероприятий сотрудники уголовного розыска Московского РОВД Бреста установили местонахождение 13-летней Арины Литвинчук, которая 2 декабря ушла в неизвестном направлении.
Официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко рассказал:
— В микрорайоне Восток старший оперуполномоченный ОУР Московского РОВД Бреста майор милиции Андрей Зеневич около 23.30 во дворе дома 4 по улице Орловской по приметам обнаружил Арину Литвинчук. В позднее время она гуляла на улице и домой идти не собиралась. Милиционеры сообщили ее родителям и передали девочку домой. По имеющейся информации, сегодня утром она отправилась в школу.