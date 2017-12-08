Главную елку Иркутска на сквере имени Кирова откроют 24 декабря
Ледяной городок украсят 14 фигур героев русских сказок.
Ледяной городок украсят 14 фигур героев русских сказок.
Открытие главной елки в сквере имени Кирова в Иркутске состоится 24 декабря. Ледовый городок будут украшать порядка 14-ти героев русских сказок. Об этом на заседании рабочей группы по проведению новогодних праздников мэру Иркутска Дмитрию Бердникову доложил начальник управления культуры Виталий Барышников, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Виталий Барышников отметил, что в этом году обновлена концепция новогоднего оформления города.
В частности, в сквере им. Кирова помимо обновленной хвои главной городской елки и декора будет и новое световое оформление. Для поддержания единого стиля появятся две световые входные арки и 50 столбов дополнительного освещения аллей.
Всего в Иркутске пройдет более 150-ти мероприятий, посвященных новогодним праздникам.
Напомним, что разработка эскизов нового декора на главную городскую елку велась с весны текущего года. Иркутская
Звезду диаметром три метра установили на главную елку в Иркутске. Работы по монтажу нового декора начались 4 декабря.