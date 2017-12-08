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12:06 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Главную елку Иркутска на сквере имени Кирова откроют 24 декабря

Ледяной городок украсят 14 фигур героев русских сказок.

Открытие главной елки в сквере имени Кирова в Иркутске состоится 24 декабря. Ледовый городок будут украшать порядка 14-ти героев русских сказок. Об этом на заседании рабочей группы по проведению новогодних праздников мэру Иркутска Дмитрию Бердникову доложил начальник управления культуры Виталий Барышников, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Виталий Барышников отметил, что в этом году обновлена концепция новогоднего оформления города.

В частности, в сквере им. Кирова помимо обновленной хвои главной городской елки и декора будет и новое световое оформление. Для поддержания единого стиля появятся две световые входные арки и 50 столбов дополнительного освещения аллей.

Всего в Иркутске пройдет более 150-ти мероприятий, посвященных новогодним праздникам.

Напомним, что разработка эскизов нового декора на главную городскую елку велась с весны текущего года. Иркутская компания-подрядчик около месяца изготавливала детали конструкции и 4 декабря приступила к их монтажу. Прежний бело-синий новогодний декор украсит городскую елку на острове Малый Конный.

Звезду диаметром три метра установили на главную елку в Иркутске. Работы по монтажу нового декора начались 4 декабря.

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