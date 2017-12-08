В Иркутске Mercedes-Benz арестовали в счёт долга
Судебные приставы нашли в Иркутске мужчину, который задолжал банкам и государства около 500 тыс. рублей.
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Судебные приставы нашли в Иркутске мужчину, который задолжал банкам и государства около 500 тыс. рублей.
Как сообщает 8 декабря 2017 года
Однако судебные приставы нашли место стоянки иномарки и арестовали её. Сейчас машина находится на ответственном хранении у должника. Неплательщик предупреждён, что если он за пять дней не погасит долг, автомобиль продадут. Предварительно
Должник также предупрежден об уголовной ответственности по ст. 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации), санкция которой предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.