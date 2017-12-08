В Иркутске Mercedes-Benz арестовали в счёт долга

Как сообщает 8 декабря 2017 года пресс-служба УФССП России по Иркутской области, неплательщик скрывался сам и прятал принадлежащий ему автомобиль Mercedes-Benz C63 AMG 2010 года выпуска.

Однако судебные приставы нашли место стоянки иномарки и арестовали её. Сейчас машина находится на ответственном хранении у должника. Неплательщик предупреждён, что если он за пять дней не погасит долг, автомобиль продадут. Предварительно Mercedes-Benz оценен в 1 млн рублей.