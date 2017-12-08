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11:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Перми в выходные похолодает до 15 градусов ниже нуля

Но к середине следующей недели арктический воздух вновь принесет потепление.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +4° 48% 763 мм рт. ст. 5 м/с

В эти выходные погода побалует нас ясными морозными денечками. Но уже в среду на следующей неделе столбик термометра может вновь приблизиться к нулевой отметке.

— Уже в субботу нас ожидает довольно заметное похолодание, хотя его пик, судя по всему, придется на понедельник и ночь на вторник, — говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. — Это похолодание будет сопровождаться прекращением осадков и прояснением на небе.

По прогнозам пермского метеоролога, в субботу в Перми температура воздуха в течение суток будет в пределах от -7 до -8 градусов, по краю — от -6 до -11 градусов. Осадки в основном прекратятся. Хотя в восточной части края возможен снег — в соседней Свердловской области будут сильные снегопады.

В воскресенье постепенное похолодание продолжится. В Перми в течение суток может похолодать от -10 до -12 градусов, по северо-западу региона — до -15 градусов. Днем в воскресенье будут прояснения небосвода, осадков нигде практически уже не будет. В Перми воскресный день может быть солнечным.

Ну, и наконец, самым холодным днем, судя по всему, будет понедельник. В случае, если ночь будет ясной, то в ночь на понедельник можно ожидать в Перми понижения температуры до -15 градусов, а по краю — до -20.

Но уже в среду похолодание может закончиться.

— Ожидается достаточно мощный вынос тропического воздуха сначала на европейскую часть России, а затем и на Урал, — объясняет Андрей Шихов. — И можно ждать довольно резкого увеличения температуры с достижением нулевой отметки столбика термометра уже к среде следующей недели. А по западным и северным территориям края могут быть даже слабые оттепели.

Вполне вероятно, это потепление будет сопровождаться довольно существенными осадками.

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