Госавтоинспекция Башкирии объявила о массовых проверках водителей

Сотрудники ГИБДД будут дежурить на наиболее аварийно-опасных участках автомобильных дорог.

«Соблюдение правил дорожного движения, неторопливый стиль вождения, заблаговременное снижение скорости перед пешеходными переходами, соблюдение скоростного режима и дистанции помогут автолюбителям избежать неприятностей и благополучно добраться до места проведения предстоящих выходных», — добавили в ГИБДД.

Как сообщало агентство «Башинформ», из-за погодных явлений водителям и пешеходам следует быть предельно внимательными на следующих участках автодорог:

— Москва — Уфа: вблизи Подымаловской развязки, населенных пунктов Шарипово и Исаметово;.

— Уфа — Самара: около села Кандры, Жуковской развязки, перекрестка на сёла Бишкураево и Буздяк;.

— Уфа — Оренбург: в районе перекрестка на Бузовьязы, Стерлибашевского перекрестка, сёл Толбазы и Зирган;.