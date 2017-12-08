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12:12 (мск), источник: "Российская газета"

Суд изъял элитную недвижимость «Свидетелей Иеговы» под Петербургом

Сестрорецкий суд Петербурга удовлетворил иск прокуратуры Курортного района города и изъял в пользу государства элитную недвижимость запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы», сообщает пресс-служба городского суда.

Источник: AP 2017

Решением суда у «Общества сторожевой Башни, Библий и трактатов Пенсильвании», зарегистрированного в США, был изъят в собственность государства комплекс из 16 объектов недвижимости в одном из самых элитных курортных районов города — в поселке Солнечное.

Среди изъятых объектов — земельные участки, административные здания и жилые дома. Все они расположены по адресу поселок Солнечное, Средняя улица, 6. Только кадастровая стоимость комплекса составляет почти 900 миллионов рублей. Рыночная же превышает 2 миллиарда рублей.

Суд установил, что комплекс был по договору пожертвования передан американскому «Обществу Сторожевой башни» религиозной организацией «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России».

При этом было установлено, что сделка, с юридической точки зрения, была «мнимой», так как «Свидетели Иеговы» после передачи комплекса продолжали им пользоваться и именно они осуществляли все необходимые платежи по содержанию комплекса. В связи с этим Сестрорецкий суд вынес решение об изъятии элитного комплекса на берегу Финского залива и передаче его в собственность государства.

Напомним, что Решением Верховного суда РФ от 20 апреля этого года деятельность РО «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и входящих в ее структуру местных религиозных организаций была прекращена, и Министерство юстиции РФ внесло «Свидетелей Иеговы» в список запрещенных в России организаций.

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