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11:35 (мск), источник: Nakanune.ru

Жителям Екатеринбурга показали, как будут сносить телебашню

Проект сноса Екатеринбургской телебашни «вышел в свет». Управление охраны объектов культурного наследия Свердловской области опубликовало проект по сносу объекта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Работу будет выполнять АО «Работы Взрывные Специальные». Как сообщается в документации башню ликвидируют путем направленного взрыва.

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«Дистанционно воспламенить при помощи электровоспламенителей ГИД “Энамат”. В результате чего произойдёт образование вруба со стороны направления обрушения. Сохранение опоры с одной стороны и практически мгновенная ликвидация её со стороны вруба создают под действием сил тяжести и реакции опоры опрокидывающий момент сил, обеспечивающий падение башни в заданном направлении», — сообщается в документе.

Оставшуюся часть башни взорвут тем же способом. Что же касается других объектов, которые находятся рядом, то при демонтаже объекта вероятность повреждения охраняемых объектов отсутствует.

Отмечается, что сейсмическое воздействие, оказываемое на линию метрополитена, является безопасным.

Перед взрывом, не ранее, чем за сутки, будет проведено оповещение населения близлежащих домов о времени проведения работ.

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