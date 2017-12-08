Жителям Екатеринбурга показали, как будут сносить телебашню

Работу будет выполнять АО «Работы Взрывные Специальные». Как сообщается в документации башню ликвидируют путем направленного взрыва.

Читайте также В Екатеринбурге представлен новый концепт телебашни

«Дистанционно воспламенить при помощи электровоспламенителей ГИД “Энамат”. В результате чего произойдёт образование вруба со стороны направления обрушения. Сохранение опоры с одной стороны и практически мгновенная ликвидация её со стороны вруба создают под действием сил тяжести и реакции опоры опрокидывающий момент сил, обеспечивающий падение башни в заданном направлении», — сообщается в документе.

Оставшуюся часть башни взорвут тем же способом. Что же касается других объектов, которые находятся рядом, то при демонтаже объекта вероятность повреждения охраняемых объектов отсутствует.

Отмечается, что сейсмическое воздействие, оказываемое на линию метрополитена, является безопасным.