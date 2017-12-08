Омск войдет в число городов, где пройдет праздничный марафон в честь Дней Эрмитажа

По традиции, в конце года санкт-петербургский Эрмитаж подводит итоги проделанной за год работы. На пресс-конференции в Северной столице, в которой приняли участие омские журналисты, гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что музей посетили почти 4 млн человек. Он отметил, что больше 30% сделали это бесплатно. Пиотровский заявил, что это стало возможным благодаря успешному опыту эндаумента.

Благодаря тому, что искусство является самостоятельным источником финансирования, это позволяет осуществлять самые смелые замыслы. Среди них проект «Большой Эрмитаж», в рамках которого в различных городах России открываются центры-спутники петербургского музея. Один из них появится в Омске.

Здание, в котором начнет работу музей, реставрируется. Чуть больше месяца назад Михаил Пиотровский лично оценил ход работ.

Новость по теме Директор Эрмитажа Пиотровский в Омске побывал на площадке реконструкции «Саламандры».