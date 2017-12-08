Омск войдет в число городов, где пройдет праздничный марафон в честь Дней Эрмитажа
Об этом генеральный директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил на
Об этом генеральный директор государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил на
По традиции, в конце года
Благодаря тому, что искусство является самостоятельным источником финансирования, это позволяет осуществлять самые смелые замыслы. Среди них проект «Большой Эрмитаж», в рамках которого в различных городах России открываются
Здание, в котором начнет работу музей, реставрируется. Чуть больше месяца назад Михаил Пиотровский лично оценил ход работ.
Новость по теме Директор Эрмитажа Пиотровский в Омске побывал на площадке реконструкции «Саламандры».
Гендиректор Эрмитажа высоко оценил омский спутник главного музея