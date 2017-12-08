Каток в Иркутске: расписание, режим работы

Какое самое любимое занятие у иркутских любителей спорта и активного образа жизни в зимние выходные дни? Конечно, массовое катание на коньках. Кстати, сезон для любителей рисовать на льду, рассекая его острыми лезвиями — открыт! Ведь катки в Иркутске уже открыты. Выясняем, где кататься на коньках, расписание, режим работы.

— Этой зимой в Иркутске для всех желающих открылись 68 ледовых катков, — рассказывают в пресс-службе администрации Иркутска. — Подавляющее большинство — муниципальные. Они находятся во всех районах, так что хватит для всех.

Так, на 23 муниципальных дворовых «коробках» горожане уже во всю режутся в хоккей, либо спокойно нарезают круги. Народ настолько соскучился по снегу и льду, что приходят кататься целыми семьями не только в выходные, но и в будние дни. Катки в Иркутске открыты. Те, что запиты во дворах, ждут любителей покататься круглосуточно.

— Лед залит давно, — рассказывает заместитель директора спортивно-методического центра Валерий Баневич. — А чтобы он был ровным, без выбоин, каждые 10 дней мы его полируем. Катание у нас абсолютно бесплатное. Кстати, на каждом корте есть своя теплая раздевалка, где инструкторы-методисты могут выдать желающим клюшки, мячики. Нет только проката коньков.

ЦИФРА.

68 катков откроется в Иркутске этой зимой, из них:

23 расположены во дворах,

23 на территориях образовательных учреждений,

8 коммерческих катков.

КОНКРЕТНО.

Список Муниципальных катков.

— мкр. Зеленый, 30.

— мкр. Топкинский, 10.

— ул. 5-й Армии, 69.

— пер. Мопра, 6.

— ул. Пискунова, 102.

— бул. Постышева, 20.

ул. Байкальская, 190.

ул. Байкальская, 312.

ул. Советская, 176.

пр. Маршала Жукова, 26.

ул. Лопатина, 51.

мкр. Университетский, 87.

мкр. Университетский, 95.

мкр. Первомайский, 76.

бул. Рябикова, 21а.

ул. 4-я Железнодорожная 44.

ул. Украинская, 3.

ул. Тельмана, 53.

ул. Сибирских Партизан, 9.

ст. Батарейная, ул. Центральная, 15.

ул. Баумана, 176.

ХК «Айсберг» ул. Жуковского, 21.

ХК «Олимпия» ул. Лермонтова, 327.

Катки на хоккейных кортах в школах.

ул. Днепровская, 2а.

ул. Розы Люксембург, 317а.

ул. Севастопольская, 214.

ул. Ярославского, 380.

мкр. Юбилейный, 64.

м/н Первомайский, 10.

ул. Лермонтова, 299.

м/н Первомайский 57.

ул. Маяковского 14.

ул. Академическая, 5.

ул. Уткина, 15.

ул. Щевцова, 16.

м/н Зеленый, 46.

ул. Ленская, 4.

мкр. Топкинский, 42.

пер. 8 марта, 1.

ул. Карла Либкнехта, 131.

ул. Байкальская, 244.

ул. Дорожная, 29А.

ул. Байкальская, 209.

ул. Карла Либкнехта, 159.

пр. Маршала Жукова, 36.

ул. Иркутской 30-й Дивизии 24.

Муниципальное казенное учреждение «Центр спортивной подготовки» г. Иркутска:

СК «Локомотив» ул. Норильская, 1.

СК «Авиатор» ул. Ширямова, 6А.

НА ЗАМЕТКУ!

Также в Иркутске несколько коммерческих катков. Тут и теплые раздевалки, и прокат коньков точно есть. Итак, в этом году таких в городе будет около десяти. Средняя стоимость проката составит от 100 до 170 рублей за час, а катания со своими коньками — от 80 рублей.

Итак, среди коммерческих — два крытых «Айспипл» и Ледовый дворец.

А также открытые:

— Каток на стадионе «Динамо» в Иркутске.

Режим работы: будние дни — с 15.00 до 22.00, выходные — с 12.00 до 23.00.

Цена: вход — 80 руб., вход — 80 руб., дети до 7 лет — 100 руб.

— Каток на стадионе «Зенит» в Иркутске.

Режим работы: выходные — с 15.00 до 20.00, среда: с 17.00 до 20.00.

Открытие: 9 декабря. Цена: вход — 80 руб., прокат — 170 руб.

— Каток на запасном поле стадиона «Труд» в Иркутске.

Режим работы: будние дни — с 17.00 до 21.00, выходные: с 12.00 до 21.00.

Цена: вход — 80 руб., проход — 100 руб.

— у ледокол.

а «Ангара» — будет функционировать, как только толщина льда будет соответствовать нормам,

— на «Локомотиве».