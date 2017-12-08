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12:07 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Конкурс для педагогов дошкольного образования проведут в Новосибирске

В Новосибирске сегодня принимают заявки на участие в конкурсе имени Выготского. Конкурс такого масштаба, в котором уделяется пристальное внимание педагогам дошкольного образования и их идеям — сегодня единственный в стране.

«Кот в сапогах ушел в дальнее плавание, волшебник ему помогал». Сочиняя сказки, маленький Шумкар учится думать, общаться, объяснять. «Два в одном» — песочная и сказкотерапия — часть программы, которую Юлия Куменко разработала для особенных детей. С этим проектом победила на Всероссийском конкурсе воспитателей имени Выготского.

Юлия Куменко, педагог-психолог детского сада № 322: «Шумкар рассказывал про то, как было больно персонажу. Для наших деток это очень важный момент, потому что им, действительно, физически больно. И если не отрабатывать эти вещи на песочнице, то где они еще смогут получить помощь?».

Еще одна техника — метафорические карты, работа с подсознанием. Они помогают психологу узнать, что радует и тревожит ребенка или его родителей. Методика была и раньше, но Юлия хочет ее усовершенствовать.

Ольга Дурных, корреспондент: «Сейчас Юлия работает с теми картами, которые уже существуют. Но для ребятишек с особенностями здоровья они слишком сложные, поэтому наша героиня хочет договориться с художником и нарисовать новый набор».

Это уже второй проект, его Юлия представит на конкурсе в будущем году. Прием заявок уже открыт, к участию приглашают воспитателей, старшекурсников педагогических вузов и студентов педколледжей. Победителям — денежные призы и возможность пройти обучение в «Летней школе» в Москве, где с участниками несколько дней будут работать эксперты.

Татьяна Афанасьева, директор благотворительного фонда «Сибирский»: «Они проводят с ними тренинги, семинары, обучение, плюс победители общаются между собой. Потому что один из важных моментов — чтобы какие-то передовые методики достаточно хорошего уровня тоже распространялись».

Кроме этого, попавшие в топ-список конкурса примут участие в образовательном туре или конференции — в России или за рубежом по выбору педагога.

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