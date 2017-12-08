Железнодорожники запланировали возвращение электрички Воронеж — Липецк

Источник: РИА "Воронеж"

Возвращение маршрута могло бы помочь развитию внутреннего туризма в Центральном Черноземье: достопримечательности, которые вызовут у путешественников интерес, есть как в Воронеже, так и в Липецке. Со временем географию туристических направлений можно расширить. Участники конференции отметили, что положительный опыт работы экскурсионного поезда уже есть — за 2016−2017 годы из Воронежа в Дивногорье на электричках отправились девять рейсов. С достопримечательностями музея-заповедника познакомились более 3,5 тыс. человек.

Председатель Воронежской облдумы Владимир Нетесов отметил, что туризм — одно из перспективных направлений в развитии экономики региона.

— Туристическая отрасль способствует пополнению бюджетов всех уровней, развитию рыночной инфраструктуры, повышению качества жизни, созданию новых рабочих мест и укреплению межрегиональных и международных связей. Потенциал региона в этом направлении — весьма велик, — сказал спикер облдумы.

Начальник Юго-Восточной железной дороги Анатолий Володько рассказал участникам конференции об итогах работы магистрали за 2017 год. За 11 месяцев объем погрузки продукции предприятий Воронежской области по железной дороге составил 13,6 млн т (на 3,2% больше, чем в тот же период 2016 года). На долю железной дороги приходится около 90% грузооборота региона.

Владимир Нетесов отметил стратегическое значение железнодорожного хозяйства для Воронежской области и для России в целом:

— Воронежскую область с Юго-Восточной магистралью связывают давние и крепкие узы партнерства, в рамках которого очень велика как экономическая, так и социальная составляющая. Железная дорога была и остается крупнейшим перевозчиком в регионе, она обеспечивает доставку грузов, отправляемых промышленными предприятиями. Кроме того, ЮВЖД является одним из основных источников пополнения областного бюджета.

Спикер регионального парламента также напомнил о знаменательных событиях, произошедших на ЮВЖД в 2017 году. Это, в частности, ввод в эксплуатацию воронежского участка обхода Украины на год раньше запланированного срока. В рамках этого проекта возведены новые станции, вокзалы, инженерные сооружения, а также отремонтирована существующая инфраструктура. Владимир Нетесов поблагодарил железнодорожников, чьими усилиями строилась и развивалась Юго-Восточная магистраль.