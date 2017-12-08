Новогодний стол нижегородцев подорожал на 3% по сравнению с прошлым годом и обойдётся в среднем в 5,5 тысяч рублей

В меню входят два традиционных салата — «Оливье» и «Селёдка под шубой», мясные, сырные, колбасные нарезки, рыбные деликатесы, алкоголь, соки, фрукты. Всего 29 позиций. Отмечается, что стоимость рассчитана на основе единых условных норм продовольственных товаров, входящих в состав новогоднего стола, и официальной статистической информации о средних потребительских ценах на них по субъектам РФ.

В частности, в Нижегородской области, по данным статистики, этот набор обойдётся в 5,542 тыс. рублей, что на 3,08% дороже по сравнению со стоимостью новогоднего стола в ценах ноября 2016 года. Так, базовый набор продуктов для салата «Оливье» (огурцы, консервированный зелёный горошек, картофель, морковь, яйца куриные, колбаса варёная, майонез, лук репчатый) обойдётся нижегородцам в 281,15, что на 1,34% дороже, чем в прошлом году. При этом «Селёдка под шубой» (сельдь солёная, картофель, свёкла, морковь, яйца куриные, майонез лук репчатый) подешевела на 2,61% и будет стоить 136,69 рублей.