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12:09 (мск), источник: НТА-Приволжье

Новогодний стол нижегородцев подорожал на 3% по сравнению с прошлым годом и обойдётся в среднем в 5,5 тысяч рублей

Как говорится в материалах Росстата, стоимость набора продовольственных товаров для новогоднего стола по ценам на ноябрь 2017 года в расчёте на семью из четырёх человек составит в среднем по России 6,096 тыс. рублей, что на 3,76% дороже прошлогоднего.

Источник: НТА-Приволжье

В меню входят два традиционных салата — «Оливье» и «Селёдка под шубой», мясные, сырные, колбасные нарезки, рыбные деликатесы, алкоголь, соки, фрукты. Всего 29 позиций. Отмечается, что стоимость рассчитана на основе единых условных норм продовольственных товаров, входящих в состав новогоднего стола, и официальной статистической информации о средних потребительских ценах на них по субъектам РФ.

В частности, в Нижегородской области, по данным статистики, этот набор обойдётся в 5,542 тыс. рублей, что на 3,08% дороже по сравнению со стоимостью новогоднего стола в ценах ноября 2016 года. Так, базовый набор продуктов для салата «Оливье» (огурцы, консервированный зелёный горошек, картофель, морковь, яйца куриные, колбаса варёная, майонез, лук репчатый) обойдётся нижегородцам в 281,15, что на 1,34% дороже, чем в прошлом году. При этом «Селёдка под шубой» (сельдь солёная, картофель, свёкла, морковь, яйца куриные, майонез лук репчатый) подешевела на 2,61% и будет стоить 136,69 рублей.

В среднем по России самый дорогой новогодний стол получится в Чукотском автономном округе (почти 8,179 тыс. рублей), а самый дешёвый — в Ингушетии (3,153 тыс. рублей).

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